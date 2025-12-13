FC Metz - PSG : les compositions probables

C’est le match des extrêmes… ou presque puisque le PSG a cédé son fauteuil de leader à Lens depuis deux journées. Le champion de France en titre se rend à Metz (coup d’envoi à 19h) avec l’objectif de reprendre son précieux. Sur le papier, l’objectif ne s’annonce pas insurmontable. Mais d’une part, les Parisiens sont moins souverains cette saison. Et surtout, il faudra miser sur un faux pas des Sang et Or à domicile, dimanche, contre Nice, qui reste sur une série de huit défaites de suite.

Luis Enrique et ses hommes doivent d’abord miser sur eux-mêmes. L’Asturien a maintenu le suspense entier vendredi en conférence de presse en ce qui concerne celui qui gardera le but à Saint-Symphorien entre Chevalier et Safonov. Il a dressé des louanges au Russe après ses deux belles prestations contre Rennes et l’Athletic, mais il devrait bel et bien rendre son tablier de titulaire au profit de Chevalier. Ce dernier serait protégé par une défense à quatre, avec la confirmation Zaïre-Emery au poste de latéral droit où il semble de plus en plus à son aise.

Encore un turn-over à prévoir au PSG

Hernandez pourrait débuter à gauche, lui qui est suspendu en Ligue des Champions, et dans l’axe, on retrouverait la paire qui a joué la seconde période à Bilbao, à savoir Zabarnyi-Pacho, puisque Marquinhos s’est blessé à la hanche mercredi. Au milieu aussi une légère rotation est prévue. Lee devrait être associé à Vitinha et Ruiz, laissant João Neves souffler. Devant, Mbaye aurait à nouveau sa chance en soutien de Ramos, alors que Barcola débuterait dans le couloir gauche.

Le PSG ne viendra pas avec l’artillerie lourde, laissant peut-être un peu plus d’espoir à des Grenats bons derniers de Ligue 1. Stéphane Le Mignan a des chances d’aligner une défense à 4 afin de mettre fin à cette série de trois défaites consécutives. Fischer est attendu dans le but avec de droite à gauche Kouao, Gbamin, Yegbe, et Colin. On retrouverait Deminguet au milieu, en compagnie de l’ancien Parisien Stambouli. Gautier Hein évoluerait un cran plus haut pour un peu plus de créativité. Le capitaine messin devra alimenter Tsitaishvili à sa gauche, Sabaly à sa droite, et surtout Diallo en pointe.