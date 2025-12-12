Menu Rechercher
Le point médical du PSG avant le déplacement à Metz

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marquinhos ici avec le PSG @Maxppp
Metz PSG
Après son nul en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Athletic, le PSG se rend à Metz (samedi, 19h) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a récupéré Désiré Doué ces derniers jours mais déplore la perte de Marquinhos, touché mercredi soir.

Paris Saint-Germain
Point médical avant Metz

@Aspetar
Le capitaine brésilien ne sera pas disponible. Le PSG informe qu’il «reste en soins suite à une fatigue musculaire au niveau de la hanche droite». Le défenseur ne sera pas le seul absent puisqu’Ousmane Dembélé reprend tout juste l’entraînement individuel.

Pub. le - MAJ le
