Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe intercontinentale

PSG : Luis Enrique est motivé par la Coupe Intercontinentale

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Le 17 décembre prochain, le Paris Saint-Germain affrontera les Brésiliens de Flamengo ou les Égyptiens de Pyramids FC en finale de la Coupe Intercontinentale. Et Luis Enrique assure que son équipe est plus que jamais motivée à l’idée de jouer ce match historique puisque c’est la première fois que les Rouge et Bleu luttent pour ce trophée.

La suite après cette publicité

« C’est la même motivation pour eux que pour nous. La motivation est là avec l’importance du trophée. Ce sont des trophées que tu as peu de fois la possibilité de gagner, c’est très important. Je me répète, c’est la même importance pour les deux équipes », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier