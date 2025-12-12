PSG : Luis Enrique est motivé par la Coupe Intercontinentale

Le 17 décembre prochain, le Paris Saint-Germain affrontera les Brésiliens de Flamengo ou les Égyptiens de Pyramids FC en finale de la Coupe Intercontinentale. Et Luis Enrique assure que son équipe est plus que jamais motivée à l’idée de jouer ce match historique puisque c’est la première fois que les Rouge et Bleu luttent pour ce trophée.

« C’est la même motivation pour eux que pour nous. La motivation est là avec l’importance du trophée. Ce sont des trophées que tu as peu de fois la possibilité de gagner, c’est très important. Je me répète, c’est la même importance pour les deux équipes », a-t-il déclaré en conférence de presse.