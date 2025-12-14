Menu Rechercher
PSG : le constat alarmiste de Luis Enrique

Par André Martins
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
Metz 2-3 PSG

Le PSG a assuré l’essentiel samedi soir sur la pelouse de Metz (3-2). En venant à bout de la lanterne rouge, le club parisien a provisoirement retrouvé la tête du championnat. Une victoire importante sur le plan comptable, même si la physionomie de la rencontre n’a pas toujours été à l’avantage des visiteurs. Après la rencontre, Luis Enrique a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, surtout lors d’un second acte plus compliqué.

« Peur ? Très peur, même. Metz a très bien joué, surtout en deuxième période. Ils ont pressé jusqu’à la dernière minute. Quand tu mets quatre ou cinq attaquants ensemble et que tu dois faire les changements par obligation, tu manques de milieu dans le jeu et ça devient difficile. On a perdu l’équilibre et le contrôle du match dans la deuxième partie de la seconde période », a avoué le technicien espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
