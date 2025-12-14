OM : le groupe retenu pour la réception de Monaco

L’Olympique de Marseille accueille l’AS Monaco ce dimanche à 20h45 pour clore la 16e journée de Ligue 1. Après un match nul contre Toulouse (2-2) et une défaite à Lille (0-1), les Marseillais devront montrer un meilleur visage pour rester dans la course au podium face à des concurrents directs comme le PSG et Lens. Roberto De Zerbi a retenu un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre au Vélodrome.

La suite après cette publicité

Côté effectif, tandis que l’AS Monaco devra se passer de Paul Pogba et Ansu Fati, l’OM sera privé de Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Facundo Medina, toujours blessés. Amir Murillo, incertain en début de semaine à cause d’une gêne au mollet, figure finalement dans le groupe, et Nayef Aguerd, malgré sa pubalgie, devrait aussi enchaîner face au club du Rocher.