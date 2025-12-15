Liga
Florentino Pérez s’en prend à l’arbitre du match Alavés-Real Madrid
Ce lundi, Florentino Pérez recevait les médias pour le traditionnel cocktail des fêtes de fin d’année. L’occasion pour le patron du Real Madrid de tacler sévèrement l’arbitre du match remporté hier difficilement par son équipe face à Alavés (1-2).
« Dimanche soir, nous avons été arbitrés par un arbitre qui nous a menacés de prendre des mesures contre notre club à la veille de la finale de la Coupe. Et il semble que les fautes subies par Vinicius et Rodrygo ne soient pas des penalties. C’est la nouveauté de cette saison », a déclaré le président merengue.
