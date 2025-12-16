Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe du Brésil

Dimitri Payet à deux doigts de remporter le premier trophée majeur de sa carrière

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dimitri Payet au Vasco @Maxppp

Dimitri Payet va-t-il enfin remporter le premier trophée majeur de sa carrière… tout en étant au chômage ? À 38 ans, le milieu offensif français a souvent été moqué pour son palmarès vierge. Mais après avoir quitté Vasco da Gama il y a plusieurs mois, le Réunionnais pourrait enfin ajouter une ligne à son palmarès.

La suite après cette publicité

Vasco s’est en effet qualifié pour la finale de la Coupe du Brésil. Le club carioca défiera le Corinthians jeudi prochain pour le match aller et dimanche pour le retour. Entré en jeu lors des deux premiers matches de la compétition en février et mars 2025, Payet a gagné le droit d’être officiellement inscrit dans le palmarès de la compétition selon L’Equipe. Bientôt la fin d’un running gag ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Brésil
Vasco
Dimitri Payet

En savoir plus sur

Coupe du Brésil Coupe du Brésil
Vasco Logo Vasco da Gama
Dimitri Payet Dimitri Payet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier