Dimitri Payet à deux doigts de remporter le premier trophée majeur de sa carrière

Dimitri Payet va-t-il enfin remporter le premier trophée majeur de sa carrière… tout en étant au chômage ? À 38 ans, le milieu offensif français a souvent été moqué pour son palmarès vierge. Mais après avoir quitté Vasco da Gama il y a plusieurs mois, le Réunionnais pourrait enfin ajouter une ligne à son palmarès.

Vasco s’est en effet qualifié pour la finale de la Coupe du Brésil. Le club carioca défiera le Corinthians jeudi prochain pour le match aller et dimanche pour le retour. Entré en jeu lors des deux premiers matches de la compétition en février et mars 2025, Payet a gagné le droit d’être officiellement inscrit dans le palmarès de la compétition selon L’Equipe. Bientôt la fin d’un running gag ?