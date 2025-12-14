Liga : un Real Madrid poussif s’impose difficilement à Alavés, Mbappé buteur

Que la semaine fut longue pour Xabi Alonso et le Real Madrid. Battus à domicile par le Celta de Vigo (0-2), les Merengues s’étaient davantage illustrés par leur comportement inapproprié (trois expulsions) que par la qualité de leur jeu. Si une réaction était attendue contre Manchester City en C1, elle n’est finalement pas arrivée (1-2). Malgré cette série de contre-performances, Florentino Pérez a maintenu sa confiance en Xabi Alonso, toujours considéré comme l’homme de la situation pour ce Real Madrid (2e). Mais le déplacement à Mendizorroza, ce dimanche face à Alavés (12e), s’apparentait à un véritable quitte ou double : tout autre résultat qu’une victoire face aux Babazorros pourrait bien sceller le sort de l’entraîneur basque sur le banc de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Alavés V V D D D Real Madrid D D V N V

Avec le jeune Victor Valdepenas (19 ans) titularisé pour pallier les nombreuses absences au poste de latéral gauche, et un quatuor offensif Rodrygo-Bellingham-Vinicius-Mbappé aligné pour la première fois de la saison, le Real Madrid entrait tambour battant dans la rencontre. Dès la 5e minute, Kylian Mbappé se signalait avec une frappe du gauche contrée, première alerte pour Alavés. Si les locaux prenaient ensuite davantage d’initiatives au fil des minutes, ils étaient rapidement sanctionnés par l’inévitable attaquant français. À la suite d’une récupération de Rodrygo, le Brésilien trouvait Jude Bellingham, qui lançait parfaitement Mbappé dans la profondeur. Le numéro 10 madrilène s’avançait alors à l’entrée de la surface, ouvrait son pied droit et faisait exploser les filets de Sivera d’une frappe imparable (24e, 0-1). Dans la foulée, Bellingham croyait doubler la mise, avant de voir son but logiquement annulé pour une main (28e). Loin d’être totalement sereins, les Merengues pouvaient néanmoins compter sur un Thibaut Courtois décisif, auteur d’une parade déterminante face à Boyé (45e+3).

Xabi Alonso sauve sa tête… pour l’instant

En seconde période, le Real a poussé pour faire le break, sans pour autant que les tentatives de Valverde (52e), de Mbappé et de Vinicius (53e) ne prennent le chemin des filets. En face, Eduardo Coudet sentait que son équipe pouvait réaliser un coup offensivement. Il décida alors de lancer du sang frais en faisant entrer Carlos Vicente au détriment de Calebe, à la 68e minute. Quelques secondes après son apparition sur le terrain, l’Espagnol était à la réception d’une longue passe d’Antonio Blanco. D’un superbe enchaînement, Vicente fusillait Courtois pour faire exploser le public de Mendizorroza (69e, 1-1).

La suite après cette publicité

Très en jambes, Vicente distillait quelques minutes plus tard un bon ballon à Boye dans la surface madrilène. Légèrement déstabilisé par Raul Asencio, l’avant-centre du Deportivo Alavés rata sa frappe (73e). Une occasion qui risque de longtemps lui trotter dans la tête. Trois minutes plus tard, Vinicius trouvait Rodrygo dans la surface d’Alavés. L’ailier droit brésilien, déjà buteur contre City, redonnait l’avantage au Real et mettait fin à sa disette de buts en Liga (76e, 1-2). Malgré quelques opportunités d’aggraver le score, le Real s’est finalement contenté de ce deuxième but, suffisant pour repartir avec les trois points de la victoire. Avec ce succès, plus que compliqué, Xabi Alonso s’accorde quelques jours de sursis et le Real Madrid revient à quatre unités du FC Barcelone, leader.