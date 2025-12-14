Menu Rechercher
Alavés - Real Madrid : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Alavés 0-0 Real Madrid

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Alavés ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 16ème journée de Liga. Les Babazorros s’organisent en 4-3-3 avec Sivera dans les buts. Otto, Tenaglia, Pacheco et Parada sont en défense. Blanco, Ibañez et Denis Suarez sont au milieu de terrain. Calebe, Rebbach et Lucas Boyé vont animer l’attaque d’Alavés.

Les Madrilènes s’articulent également en 4-3-3 avec Courtois aux cages. Valverde, Asencio, Rüdiger et Valdepeñas composent la défense de Madrid. Tchouaméni, Bellingham et Arda Güler occupent l’entrejeu. Le trio Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr va animer l’attaque.

Les compositions

Alavés : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco, Ibañez, Denis Suarez - Calebe, Rebbach, Lucas Boyé

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas - Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

