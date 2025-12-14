Alavés - Real Madrid : les compositions officielles
Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Alavés ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 16ème journée de Liga. Les Babazorros s’organisent en 4-3-3 avec Sivera dans les buts. Otto, Tenaglia, Pacheco et Parada sont en défense. Blanco, Ibañez et Denis Suarez sont au milieu de terrain. Calebe, Rebbach et Lucas Boyé vont animer l’attaque d’Alavés.
Les Madrilènes s’articulent également en 4-3-3 avec Courtois aux cages. Valverde, Asencio, Rüdiger et Valdepeñas composent la défense de Madrid. Tchouaméni, Bellingham et Arda Güler occupent l’entrejeu. Le trio Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr va animer l’attaque.
Les compositions
Alavés : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco, Ibañez, Denis Suarez - Calebe, Rebbach, Lucas Boyé
Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas - Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.
