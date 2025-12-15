John Textor a un problème avec les fils de Donald Trump

L’été prochain, les États-Unis organiseront la Coupe du Monde, aux côtés du Canada et du Mexique. Mais les derniers événements ont démontré que le président américain Donald Trump compte bien imposer sa patte sur cet événement mondial. Interrogé sur son compatriote, John Textor a avoué ne pas le connaître plus que ça… même s’il a quelques « soucis » avec ses fils.

« Je ne fais pas particulièrement attention à Donald Trump. Je vis dans un très petit immeuble dans le comté de Palm Beach. Ses deux fils, Donald Jr. et Eric Trump, viennent d’emménager dans mon immeuble. Il y a des véhicules des services secrets qui bloquent ma place de parking, celle avec le petit logo d’Eagle Football et malgré ça, ils se garent quand même dessus. Donc mon problème avec Donald Trump, ce sont surtout ses enfants… et le fait qu’ils prennent mes places de parking », a-t-il déclaré sur RMC Sport.