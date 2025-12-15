Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Le classement des top buteurs européens

Nouveau week-end animé de football. Alors qu’on arrive à la fin de l’année 2025, les meilleurs attaquants européens se sont encore illustrés.

Par Aurélien Macedo
3 min.

Ce lundi, c’est déjà le douzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et la première place revient à Harry Kane avec 18 buts en 14 matches. Le buteur anglais a été précieux hier avec le Bayern Munich pour éviter la défaite avec un but contre Mayence en fin de rencontre (2-2).

La suite après cette publicité

A la deuxième place, on retrouve le buteur japonais Ayase Ueda. S’il compte autant de buts, il a eu besoin de 16 rencontres pour y parvenir. Hier contre l’Ajax Amsterdam, il n’a pas marqué lors de la défaite 2-0 du Feyenoord. En troisième position, on retrouve Erling Haaland qui complète ainsi le podium avec ses 17 buts en 16 matches. Le buteur norvégien reste sur un doublé précieux avec Manchester City ce dimanche contre Crystal Palace (3-0).

Mbappé descend du podium

Kylian Mbappé prend la quatrième place avec des statistiques assez proches puisqu’il compte 17 buts en 17 matches. Ce dimanche, il a rajouté un pion lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Cinquième, Vangelis Pavlidis suit le rythme. Le buteur grec de Benfica sort d’un triplé contre Moreirense (4-0). C’est un peu mieux qu’Ayoub El Kaabi. Resté muet contre l’Aris Salonique (0-0), l’attaquant de l’Olympiakos reste bloqué à 12 buts en 14 matches. Septième, Luis Suarez conserve un bon rythme. L’attaquant du Sporting CP a inscrit un doublé ce samedi face à AVS (6-0) pour compter 11 buts en 14 matches.

La suite après cette publicité

Mason Greenwood prend lui la huitième position. Hier soir, il a été le buteur décisif de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco (1-0). Ainsi, l’ailier anglais affiche 11 réalisations en 15 rencontres. C’est la même chose que Paul Onuachu qui arrive neuvième. L’attaquant nigérian de Trabzonspor a été ménagé hier contre Besiktas (3-3) puisqu’il disputera la Coupe d’Afrique des Nations avec les Super Eagles. Enfin, Ferran Torres arrive dixième avec 11 buts en 16 matches. Il n’a toutefois pas marqué ce samedi lors de la victoire 2-0 du FC Barcelone contre Osasuna.

Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Igor Thiago (Brentford), Guus Til (PSV Eindhoven), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts également. Elias Havel (Hartberg), Clayton (Rio Ave), Chris Bédia (Young Boys Berne), Jizz Hornkamp (Heracles) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 10 réalisations. Pedro Gonçalves (Sporting CP), Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Vedat Muriqi (Majorque), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven), Joaquín Panichelli (Strasbourg) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) suivent avec neuf buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens

  1. Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 18 buts en 14 matches (1087 minutes disputées)
  2. Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 18 buts en 16 matches (1315 minutes disputées)
  3. Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 17 buts en 16 matches (1377 minutes disputées)
  4. Kylian Mbappé (26 ans/Real Madrid/France) - 17 buts en 17 matches (1488 minutes disputées)
  5. Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 13 buts en 14 matches (1164 minutes disputées)
  6. Ayoub El Kaabi (32 ans/Olympiakos/Maroc) - 12 buts en 14 matches (1148 minutes disputées)
  7. Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 11 buts en 14 matches (1156 minutes disputées)
  8. Mason Greenwood (24 ans/Olympique de Marseille/Angleterre) - 11 buts en 15 matches (1224 minutes disputées)
  9. Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) - 11 buts en 15 matches (1304 minutes disputées)
  10. Ferran Torres (25 ans/FC Barcelone/Espagne) - 11 buts en 16 matches (1023 minutes disputées)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Liga
Liga Portugal
Bundesliga
Eredivisie
Süper Lig
Super League
Harry Kane
Erling Haaland
Kylian Mbappé
Vangelis Pavlidis
Luis Suárez
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Liga Liga
Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Süper Lig Süper Lig
Super League Super League (Grèce)
Harry Kane Harry Kane
Erling Haaland Erling Haaland
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vangelis Pavlidis Vangelis Pavlidis
Luis Suárez Luis Suárez
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier