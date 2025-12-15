Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le douzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et la première place revient à Harry Kane avec 18 buts en 14 matches. Le buteur anglais a été précieux hier avec le Bayern Munich pour éviter la défaite avec un but contre Mayence en fin de rencontre (2-2).

La suite après cette publicité

A la deuxième place, on retrouve le buteur japonais Ayase Ueda. S’il compte autant de buts, il a eu besoin de 16 rencontres pour y parvenir. Hier contre l’Ajax Amsterdam, il n’a pas marqué lors de la défaite 2-0 du Feyenoord. En troisième position, on retrouve Erling Haaland qui complète ainsi le podium avec ses 17 buts en 16 matches. Le buteur norvégien reste sur un doublé précieux avec Manchester City ce dimanche contre Crystal Palace (3-0).

Mbappé descend du podium

Kylian Mbappé prend la quatrième place avec des statistiques assez proches puisqu’il compte 17 buts en 17 matches. Ce dimanche, il a rajouté un pion lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Cinquième, Vangelis Pavlidis suit le rythme. Le buteur grec de Benfica sort d’un triplé contre Moreirense (4-0). C’est un peu mieux qu’Ayoub El Kaabi. Resté muet contre l’Aris Salonique (0-0), l’attaquant de l’Olympiakos reste bloqué à 12 buts en 14 matches. Septième, Luis Suarez conserve un bon rythme. L’attaquant du Sporting CP a inscrit un doublé ce samedi face à AVS (6-0) pour compter 11 buts en 14 matches.

La suite après cette publicité

Mason Greenwood prend lui la huitième position. Hier soir, il a été le buteur décisif de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco (1-0). Ainsi, l’ailier anglais affiche 11 réalisations en 15 rencontres. C’est la même chose que Paul Onuachu qui arrive neuvième. L’attaquant nigérian de Trabzonspor a été ménagé hier contre Besiktas (3-3) puisqu’il disputera la Coupe d’Afrique des Nations avec les Super Eagles. Enfin, Ferran Torres arrive dixième avec 11 buts en 16 matches. Il n’a toutefois pas marqué ce samedi lors de la victoire 2-0 du FC Barcelone contre Osasuna.

Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Igor Thiago (Brentford), Guus Til (PSV Eindhoven), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts également. Elias Havel (Hartberg), Clayton (Rio Ave), Chris Bédia (Young Boys Berne), Jizz Hornkamp (Heracles) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 10 réalisations. Pedro Gonçalves (Sporting CP), Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Vedat Muriqi (Majorque), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven), Joaquín Panichelli (Strasbourg) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) suivent avec neuf buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens