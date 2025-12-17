Ligue 1+ débarque sur PlayStation 5

Après les fournisseurs d’accès internet, les télés connectées ou encore les diffuseurs comme DAZN ou Prime Video, la filiale commerciale de la Ligue vient de conclure un nouveau deal pour la distribution des matchs du championnat de France. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, la plateforme du foot français, Ligue 1+, sera désormais accessible sur PlayStation 5. C’est la LFP qui a officialisé la nouvelle, en attendant peut-être d’en annoncer une autre pour les joueurs de Xbox (L’Équipe évoquait un accord proche avec les deux géants du jeu vidéo). Concrètement, tous les abonnés Ligue 1+ disposant d’une offre avec engagement 12 mois ou d’un pass mensuel (hors offres mobile et jeune) pourront désormais se connecter directement depuis leur PS5. Il sera aussi possible de souscrire à un abonnement directement sur la console de jeu.

La suite après cette publicité

«PlayStation® et Ligue 1+ annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique ambitieux pour transformer l’expérience du football en streaming. Avec cette collaboration, PlayStation® et Ligue 1+ unissent leurs forces pour offrir à tous les fans de football une expérience immersive, fluide et accessible, au cœur de l’écosystème PlayStation®. Une expérience inédite pour des millions de joueurs et de supporters. Dès le 17 décembre 2025, date symbolique à l’approche des fêtes, l’application Ligue 1+ sera disponible sur l’ensemble des consoles PlayStation® 5 déployées en France, au Royaume-Uni et en Italie. Cette offre sera également accessible aux possesseurs de PS4® courant 2026», peut-on lire sur le communiqué de la LFP.