L’association PETA demande à Paul Pogba de «troquer les chameaux pour le hobby horsing»

Le retour de Paul Pogba à la compétition est laborieux. Comment pouvait-il en être autrement après plus de deux ans sans jouer? Auteur de trois apparitions en Ligue 1 depuis sa remise en forme (30 minutes de jeu en tout), le milieu de terrain s’était débarrassé de ses problèmes au genou mais voilà qu’une gêne au mollet gauche est apparue ces derniers jours, le privant du déplacement de l’ASM sur la pelouse de l’OM. En dehors des terrains, la Pioche a aussi occupé l’espace médiatique en se lançant dans le business des courses de chameau, très prisées dans les pays du Golfe. Il est devenu investisseur et ambassadeur d’Al Haboob, première équipe professionnelle du secteur en Arabie saoudite mais cette idée ne passe pas bien du côté de PETA, association pour la défense animale. Dans son communiqué, l’organisation lui propose penser plutôt au «hobby horsing», un sport «en plein essor dans lequel les participants imitent des disciplines équestres… à l’aide de chevaux-bâtons qui pourraient également être des chameaux-bâtons. Créatif, inclusif et divertissant, cette activité n’implique aucune exploitation animale.»

«Paul Pogba parle souvent de sacrifice dans le sport ; le football implique effectivement une discipline, des efforts mais aussi le choix personnel de participer ou non. Dans les courses de chameaux, le sacrifice est entièrement supporté par des êtres innocents qui sont forcés à courir, souvent par la privation et la maltraitance, et eux n’ont pas de belle retraite : ils sont abandonnés ou abattus lorsqu’ils ne courent plus assez vite, expose Mimi Bekhechi, la présidente de PETA pour l’Europe, avant de poursuivre. En tant que figure admirée par des millions de jeunes, Paul Pogba a l’occasion d’envoyer un message fort : le divertissement et le sport ne doivent jamais se faire sur le dos des animaux.» Selon l’association, les chameaux retenus pour cette discipline sont souvent victimes d’un traitement difficile. «Les courses de chameaux reposent en réalité sur l’exploitation d’animaux sensibles soumis à des conditions de vie et d’entraînement particulièrement dures. Séparés très tôt de leur mère, entraînés de manière coercitive, les jeunes chameaux souffrent fréquemment de blessures, de stress chronique, de déshydratation et d’accidents graves. Lorsqu’ils ne sont plus jugés assez rentables, beaucoup sont abandonnés, revendus ou abattus. (…) PETA, dont la devise dit notamment que "les animaux ne nous appartiennent pas et que nous n’avons pas à les utiliser pour nos divertissements", rappelle que chaque animal est un individu, et espère que Paul Pogba choisira d’utiliser son influence pour promouvoir des pratiques sportives réellement éthiques et contribuer à sensibiliser le public à la souffrance des animaux exploités pour ce type de pratiques.» Le message est passé.