Coupe intercontinentale

PSG-Flamengo : Kang-In Lee sort sur blessure

Par Maxime Barbaud
Kang-in Lee @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Mauvaise nouvelle pour le PSG dans cette finale de Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Aligné comme titulaire à un poste de faux neuf, Kang-In Lee a dû céder sa place dès la demi-heure de jeu, touché après plusieurs contacts avec des adversaires.

Sur le dernier, le Coréen a eu beaucoup de mal à se relever, alors qu’il venait d’effectuer une hyper extension. Quelques instants plus tard, il a fini par sortir du terrain, aidé par le médecin du PSG. Il a été remplacé par Mayulu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
