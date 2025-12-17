PSG-Flamengo : Kang-In Lee sort sur blessure

Mauvaise nouvelle pour le PSG dans cette finale de Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Aligné comme titulaire à un poste de faux neuf, Kang-In Lee a dû céder sa place dès la demi-heure de jeu, touché après plusieurs contacts avec des adversaires.

Sur le dernier, le Coréen a eu beaucoup de mal à se relever, alors qu’il venait d’effectuer une hyper extension. Quelques instants plus tard, il a fini par sortir du terrain, aidé par le médecin du PSG. Il a été remplacé par Mayulu.