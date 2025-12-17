PSG-Flamengo : l’ouverture du score de Kvaratskhelia

Le PSG a bien cru ouvrir le score tôt dans cette rencontre grâce à Fabian Ruiz (9e) mais le ballon était précédemment sorti des limites du terrain. C’est finalement Kvaratskhelia qui a eu l’honneur de lancer son équipe un peu avant la pause (38e) face à Flamengo dans cette finale de Coupe Intercontinentale.

La suite après cette publicité

Discret jusque là, le Géorgien a profité d’un ballon de l’entrant Mayulu sur le côté droit pour alerter Doué. En première intention, celui-ci a centré à destination de Kvara. Malgré l’intervention du gardien, celui-ci a pu conclure de près du plat du pied gauche.