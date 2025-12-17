Tout le monde veut s’offrir le talent français Mathys Detourbet

Une étoile filante. À 18 ans, Mathys Detourbet pourrait bien suivre la trajectoire d’autres stars made in France qui ont gravi les échelons très rapidement. Venu au monde à Troyes le 29 avril 2007, il y est né une seconde fois en tant que footballeur en 2013. Il a pris sa première licence à l’ES Municipaux Troyes, où il a évolué durant deux ans avant de taper dans l’œil de l’ESTAC. Un club qui est devenu sa famille, sa maison et sa vie depuis dix ans maintenant. Là-bas, il a fait ses classes au sein des catégories jeunes puis avec la réserve avant d’être lancé dans le grand bain avec les professionnels.

La saison dernière, il a ainsi participé 14 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement une en tant que titulaire. Intégré dans le groupe, il a poursuivi sur sa lancée cette saison où il est peu à peu passé de remplaçant à titulaire ces dernières semaines. Au total, il a marqué 1 but et délivré 2 assists. Son instinct de buteur, ses facilités balle au pied ainsi que ses autres qualités ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs. L’été dernier, nous avions déjà révélé sur notre site que l’AS Roma avait formulé une proposition de 8 M€ + 2 M€ de bonus. Une offre qui avait été refusée par Troyes.

Manchester City veut Detourbet

Six mois plus tard, la Louve est toujours là, bien accrochée. Selon nos informations, l’écurie italienne espère toujours enrôler l’international tricolore U19 et U20. Mais la concurrence s’est réveillée et il va falloir sortir les crocs pour s’attacher les services de cette pépite. Ainsi, en plus de la Roma, plusieurs clubs allemands sont sur le coup ainsi que l’AS Monaco. Selon nos informations, le club de la Principauté a entamé les discussions et espère doubler tout le monde en finalisant ce dossier assez rapidement.

Mais les pensionnaires du stade Louis II savent qu’ils vont devoir mettre le paquet. Car d’après nos informations exclusives, un club du top 5 européen veut aussi mettre la main sur Detourbet. Il s’agit de Manchester City. Les Skyblues sont tombés sous le charme du jeune footballeur de 18 ans, qui a déjà visité les installations. Les Cityzens ont un sérieux avantage puisque l’ESTAC appartient à City Group. Il reste à savoir vers qui le cœur du footballeur sous contrat jusqu’en 2028 penche.