L’AS Roma pousse pour Mathys Detourbet
Jeune attaquant de Troyes, Mathys Detourbet (18 ans) est en train de s’affirmer en Ligue 2 cette saison (4 apparitions). Disputant 14 matches la saison dernière en tant que joker, le droitier a eu un rôle plus important avec le club champenois.
Prometteur, il fait l’objet d’un intérêt important de l’AS Roma. Selon nos informations, le club italien a d’ailleurs proposé une offre de 8 millions d’euros (assortie de 2 millions d’euros de bonus). Une proposition refusée par l’ES Troyes AC.
