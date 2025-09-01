Menu Rechercher
L’AS Roma pousse pour Mathys Detourbet

Par Aurélien Macedo - Dahbia Hattabi
Mathys Detourbet (France U19) @Maxppp

Jeune attaquant de Troyes, Mathys Detourbet (18 ans) est en train de s’affirmer en Ligue 2 cette saison (4 apparitions). Disputant 14 matches la saison dernière en tant que joker, le droitier a eu un rôle plus important avec le club champenois.

Prometteur, il fait l’objet d’un intérêt important de l’AS Roma. Selon nos informations, le club italien a d’ailleurs proposé une offre de 8 millions d’euros (assortie de 2 millions d’euros de bonus). Une proposition refusée par l’ES Troyes AC.

