EL : le classement complet après trois journées

La troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa a rendu son verdict. Tombeur du FC Bâle, l’Olympique Lyonnais a confirmé ses belles dispositions sur la scène européenne avec une troisième victoire en autant de rencontres. Un nouveau succès permettant aux hommes de Paulo Fonseca de pointer à la 3e place du classement, juste derrière Midtjylland et Braga. Tombeur de l’AS Roma, le Viktoria Plzen est 5e.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Lyon 9 3 +5 3 0 0 5 0 24 Bâle 3 3 -1 1 0 2 3 4

Pour le reste, Lille, vainqueur de ses deux premiers matches, a connu une grosse déconvenue face au PAOK Salonique (3-4) et occupe désormais le 11e rang alors que l’OGC Nice, qui a encore chuté face au Celta de Vigo, est 33e. En bas de classement, Utrecht, Salzbourg et les Glasgow Rangers sont, eux aussi, toujours à la recherche de leur premier point…