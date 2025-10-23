Ligue Europa : Lille chute face au PAOK Salonique au terme d’un match totalement fou, nouvelle soirée cauchemardesque pour Nice

Après le nouveau succès de l’OL sur la scène européenne, la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa se poursuivait, ce jeudi soir, avec dix rencontres programmées à 21 heures. Parmi celles-ci, deux autres clubs français étaient concernés. En déplacement du côté de Vigo, l’OGC Nice - défait par Rome et Fenerbahce lors des deux premières journées - devait lancer son aventure. Malheureusement pour les hommes de Franck Haise, ce nouveau rendez-vous tournait rapidement au cauchemar… Profitant d’une mauvaise relance de Bah, Aspas enchaînait d’une belle reprise de volée et trompait Diouf, impuissant (1-0, 2e). En grande souffrance, les Aiglons allaient pourtant réagir au quart d’heure de jeu. Sur une superbe ouverture d’Abdul Samed, Mohamed-Ali Cho, envoyé en profondeur, croisait son tir et remettait les deux formations à hauteur (1-1, 16e).

Nice craque encore…

Libéré, le Gym repartait à l’offensive et Abdi était tout proche de marquer mais Radu s’interposait (23e). Sept minutes plus tard, c’est Diouf qui brillait cette fois-ci sur un coup de casque de Marcos Alonso (30e) avant un nouveau tournant dans ce match… En difficulté face à la vivacité de Zaragoza, Clauss écopait de deux cartons jaunes en quelques minutes (29e, 38e) et laissait finalement ses partenaires à dix. En infériorité numérique, Nice subissait logiquement et frôlait la correctionnelle mais le but de Starfett était refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (50e). Dans la dernière demi-heure de jeu, Nice se montrait encore chanceux lorsque le Celta trouvait le poteau de Diouf (61e) mais craquait finalement sur une frappe contrée d’Iglesias (2-1, 75e). Score final : 2-1 et une troisième défaite consécutive pour le Gym en Europe…

Dans l’autre rencontre phare du soir, Lille - tombeur de Brann Bergen et l’AS Roma - visait de son côté la passe de trois. Devant son public, le club nordiste, opposé aux Grecs du PAOK Salonique, se présentait en 4-2-3-1 avec le jeune Ugo Raghouber, titularisé dans l’entrejeu. Bousculés d’entrée de jeu, les Dogues remerciaient leur portier Berke Özer, décisif sur la frappe de Konstantelias (5e). Dans la foulée, Fernandez Pardo tentait lui de réveiller les siens mais manquait de réussite dans le dernier geste (8e, 9e). Trop timorés et limités techniquement, les Lillois finissaient logiquement par craquer. Après un excellent travail de Zivkovic, l’ancien Lillois Soualiho Meïté était trouvé et enchaînait d’un tir parfait du droit (0-1, 18e).

Lille s’est réveillé trop tard…

Menés, les Nordistes s’enfonçaient un peu plus quelques minutes plus tard. Sur une merveille de passe de Michailidis, Zivkovic résistait au retour de Ngoy et doublait la mise pour les Grec (0-2, 23e). Et le naufrage ne s’arrêtait pas là… Si les Lillois pensaient, à juste titre, obtenir un penalty après un tirage de maillot évident sur Fernandez Pardo, l’arbitre macédonien du soir, après consultation des images, en décidait autrement. Sur la séquence suivante, Konstantelias transperçait lui une forêt de joueurs lillois et enfonçait un peu plus les locaux d’un tir du droit (0-3, 42e). De quoi provoquer l’ire d’Olivier Létang, qui n’a d’ailleurs pas attendu la fin de ce match pour écrire au président de l’UEFA, Alexander Ceferin. Dominé physiquement et KO debout à la pause, le LOSC revenait malgré tout avec de meilleures intentions au retour des vestiaires.

Portés par les entrants (Meunier, Mbemba), les Lillois s’illustraient une première fois mais la frappe d’Igamane passait de peu à côté du but grec (47e). Plus présent, l’avant-centre des Dogues servait ensuite Raghouber mais ce dernier manquait aussi le cadre (52e). Dominateurs, les Dogues allaient malgré tout être récompensé. Sur un corner parfait de Verdonk, André catapultait, de la tête, le ballon au fond des filets (1-3, 57e). Métamorphosé, le LOSC poussait encore et Igamane armait une nouvelle mèche, bien détournée (59e). Giroud faisait lui son apparition alors que Mbemba mettait encore Tsiftsis à contribution (61e). Intenable, Igamane faisait encore briller le portier adverse (65e) avant de totalement relancer le cours de cette partie. Encore bien placé dans la surface du PAOK, l’attaquant marocain déviait un centre de la tête et envoyait le cuir dans le petit filet opposé (2-3, 68e).

Porto et la Roma s’inclinent, Midtjylland enchaîne

Euphoriques, les Dogues se mettaient à nouveau à y croire mais André commettait l’irréparable dans sa propre surface. Heureusement pour le club nordiste, Özer, déjà auteur de trois parades historiques sur penalty face à l’AS Roma, sortait encore le grand jeu dans son duel avec Zivkovic (71e). Une joie de courte durée puisque dans la foulée, le capitaine du PAOK profitait d’un festival de Despodov pour s’offrir un doublé et redonner deux buts d’avance aux visiteurs (2-4, 74e). Sonné, le LOSC ne s’avouait cependant pas vaincu et Igamane d’un tir surpuissant du gauche réveillait encore Pierre-Mauroy (3-4, 78e). Dans les dernières minutes, ce match se transformait en une attaque-défense. Lille poussait, le PAOK résistait et Mbemba manquait lui la balle d’égalisation. Après une relance approximative de la défense grecque, l’ancien défenseur de l’OM envoyait son tir dans la tête de Tsiftsis (85e).

Malgré cette grosse occasion, un ultime coup franc d’Igamane, un poteau trouvé par Fernandez Pardo sur un centre dévié (90+4e) et un but refusé à André pour une position de hors-jeu (90+8e), le LOSC rendait finalement les armes (3-4). Un scénario cruel qui devrait logiquement laisser beaucoup de regrets aux Nordistes, plombés par une première mi-temps totalement raté et des décisions arbitrales douteuses. Pour le reste de cette soirée européenne, Nottingham Forest est venu à bout du FC Porto (2-0). Mené face au Panathinaïkos, Feyenoord a finalement empoché les trois points grâce à Read, Hadj Moussa et Larin. Devant son public, l’AS Roma a, de son côté, chuté (1-2) face au Viktoria Plzen alors que Fribourg et le Celtic se sont respectivement imposés contre Utrecht et Sturm Graz. Au classement, Midtjylland, tombeur (3-0) du Maccabi Tel-Aviv, Braga et l’OL occupent les trois premières places après trois journées. Défait, le LOSC pointe à la 12e place alors que l’OGC Nice est 33e. Outre les Aiglons, Utrecht, Salzbourg et les Glasgow Rangers sont, eux aussi, toujours à la recherche de leur premier point…

Tous les résultats de 21 heures

Feyenoord Rotterdam 3-1 Panathinaïkos : Read (45+3), Hadj Moussa (55e) et Larin (90e) / Swiderski (18e)

AS Rome 1-2 Viktoria Plzen : Dybala (54e, sp) / Adu (20e) et Souaré (22e)

Celta Vigo 2-1 Nice : Aspas (2e) et Iglesias (75e) / Cho (16e)

Celtic Glasgow 2-1 Sturm Graz : Scales (62e) et Nygren (65e) / Horvat (15e)

Fribourg 2-0 FC Utrecht : Suzuki (20e) et Grifo (45e)

Lille 3-4 PAOK Salonique : André (57e), Igamane (68e, 78e) / Meïté (18e), Zivkovic (23e, 74e), Konstantelias (42e)

Maccabi Tel-Aviv 0-3 FC Midtjylland : Franculino Gluda Djú (44e, 84e) et Billing (71e)

Malmö FF 1-1 Dinamo Zagreb : Lewicki (45+1e) / Varela (90+6e)

Nottingham Forest 2-0 FC Porto : Gibbs-White (19e, sp) et Igor Jesus (77e, sp)

Young Boys Berne 3-2 Ludogorets Razgrad : Raveloson (45e), Fassnacht (53e) et Bedia (63e, sp) / Stanic (27e) et Yordanov (90+2e)