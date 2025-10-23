Lille-PAOK : le coup de rage fou d’Olivier Létang sur les arbitres

La soirée est difficile pour le LOSC, pour l’instant du moins. Les Dogues sont menés 3-0 à la maison, face au PAOK, et il y a eu une action assez litigieuse avec un penalty refusé, et un troisième but de l’équipe grecque dans la foulée. Ce qui a fait déboulonner Olivier Létang, président du club nordiste.

La suite après cette publicité

« J’ai déjà écrit à Mr Ceferin (président de l’UEFA, NDLR), ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable. Où est le délégué ? », a scandé le dirigeant aux arbitres dans les couloirs du stade à la mi-temps. Bonne ambiance…