LOSC : Olivier Létang risque une grosse sanction

Olivier Létang, président du LOSC et désormais à la tête du collège de Ligue 1, est convoqué ce mercredi soir devant la commission de discipline de la LFP. La raison ? Ses propos véhéments à l’encontre de l’arbitrage lors de la rencontre Lille-OL (0-1), fin septembre, à la mi-temps et surtout après le match. Le Conseil national de l’éthique et de la déontologie, présidé par Frédéric Thiriez, a transmis le dossier à l’instance disciplinaire, rappelant que le dirigeant lillois est « coutumier de propos véhéments » envers les officiels. Selon le rapport des délégués, Létang aurait notamment qualifié l’arbitrage de « parodie » et d’« escroquerie », avant de dénoncer « un vrai problème de fond » dans le football français.

Ces interventions médiatiques pourraient coûter cher au président du LOSC d’après L’Équipe. Selon le barème de la LFP, les « propos blessants » envers les arbitres peuvent entraîner jusqu’à 3 matches de suspension, avec éventuellement un sursis. Dans ses déclarations, Létang a insisté sur l’absence d’échange avec les instances et sur la nécessité de réformer en profondeur l’arbitrage en France, dénonçant la répétition des problèmes et la baisse de qualité du spectacle sur le terrain.