LdC, PSG : Vitinha avertit Arsenal

Samedi à 18 heures, le PSG va tenter de conserver la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra battre Arsenal en finale à Budapest. Avant ce choc, Vitinha s’est exprimé au micro de TNT Sports. Il a notamment été question de l’avantage des Parisiens, qui ont déjà l’expérience de l’an dernier. « Je ne le pense pas, la finale de la Ligue des Champions est la finale de la Ligue des Champions. (…) L’année dernière, c’était l’année dernière, c’est différent. Il n’y a qu’un seul match. C’est la finale de la Ligue des Champions. Nous serons prêts. Nous devons être prêts, et nous serons prêts. »

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Arsenal est prévenu ! Luis Enrique pourra compter sur son milieu de terrain, véritable point fort avec ses partenaires de l’entrejeu. « C’est incroyable, car je pense que nous avions déjà cette mobilité l’année dernière, mais cette année, c’est encore mieux. Plus nous jouons, mieux nous nous connaissons, mieux nous comprenons nos schémas de jeu, nos dynamiques, nos déplacements. La vérité, c’est que nous sommes déjà parfaitement synchronisés, nous savons ce qui va se passer. Quand c’est comme ça, nous savons ce qui va se passer, et l’adversaire, lui, ne le sait pas. C’est très difficile à suivre. » Il a conclu en évoquant son rêve de remporter à nouveau la C1. « C’est ce qu’il y a de plus important. Enfant, je rêvais de jouer une finale de Ligue des Champions. L’an dernier, nous avons eu le privilège de jouer et de gagner. Aujourd’hui, disputer une deuxième finale de Ligue des Champions et la remporter serait un rêve. » Vitinha et Paris sont proches d’y parvenir.