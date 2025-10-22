Commission de discipline : Sadibou Sané prend très cher, Olivier Letang sanctionné

En pleine soirée de Ligue des Champions, les clubs de Ligue 1 attendaient aussi le verdict de la traditionnelle commission de discipline du mercredi soir. Exclu ce week-end avec le FC Metz pour une vilaine faute, Sadibou Sané n’a pas été épargné. Il a écopé de trois matchs de suspension.

La suite après cette publicité

De son côté, Gauthier Lloris, auteur d’une main polémique face à Marseille avec Le Havre, a été suspendu deux matchs, dont un avec sursis. Enfin, Olivier Létang était aussi sous la menace d’une exclusion après son comportement face à l’OL. «Il a écopé d’un match de suspension ferme et de deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prendra effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.»

Le communiqué de la LFP

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme

Sadibou SANE (FC Metz)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Gautier LLORIS (Havre AC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.

La suite après cette publicité

Abdoulaye FAYE (FC Lorient)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Martin ADELINE (ESTAC Troyes)

10e journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – SC Bastia du vendredi 17 octobre 2025

Comportement de M. Lilian LASLANDES, entraîneur adjoint du SC Bastia

Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La suite après cette publicité

INCIDENTS

6e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Olympique Lyonnais du dimanche 28 septembre 2025

Comportement de M. Olivier LETANG, Président du LOSC Lille

La suite après cette publicité

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.

POLICES DES TERRAINS

9e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne du samedi 4 octobre 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées ayant entrainé deux interruptions temporaires de la rencontre.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.»*