Menu Rechercher
0 - 2
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 8e journée
Nantes
0 - 2
MT : 0-1
terminé
Lille
Temps forts
89'
0 - 2
(PD O. Sahraoui) H. Igamane
mi-temps
0 - 1
8'
0 - 1
(PD O. Giroud) H. Haraldsson

Notes des joueurs

#1 Logo Lille C. Mbemba 7.8 #2 Logo Lille H. Haraldsson 7.5 #3 Logo Lille A. Mandi 6.3 Voir le classement complet
#1 Logo Lille A. Mandi 7.6 #2 Logo Lille B. André 7.6 #3 Logo Lille C. Mbemba 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Côtes du match 1 15.0 N 4.60 2 1.14 betclic Bonus 100€
Classement live 6 Lille 14 15 Nantes 6
Possession 63% Lille Nantes
Tirs 8 5 18 3 5 23
Grosses occasions créées 50% Nantes 1 Lille 1
Compositions Nantes 4-3-3 Lille 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match Nantes - Lille ?
- Fin dans 4h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
FCN
NUL
LOSC
1 15 N 4.6 2 1.14
178 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Félix Correia 1 #2 Logo Nantes Herba Guirassy 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 3/6 50% #2 Logo Lille Hamza Igamane 1/2 50% #3 Logo Nantes Matthis Abline 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Benjamin André 2 #2 Logo Lille Hamza Igamane 2
Fautes subies
#1 Logo Nantes Hyeok-Kyu Kwon 4 #2 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 2 #3 Logo Lille Berke Özer 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Romain Perraud 0/2 0% #2 Logo Lille Benjamin André 0/2 0% #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Nantes Junior Mwanga 3 #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Tylel Tati 4/5 80% #2 Logo Nantes Yassine Benhattab 4/5 80% #3 Logo Lille Benjamin André 9/12 75%
Interceptions
#1 Logo Lille Romain Perraud 2 #2 Logo Nantes Hyeok-Kyu Kwon 2 #3 Logo Lille Aïssa Mandi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Chancel Mbemba 2/2 100% #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2/3 67% #3 Logo Nantes Uroš Radaković 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 0/7 0% #2 Logo Nantes Herba Guirassy 0/6 0% #3 Logo Nantes Louis Leroux 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 0/4 0% #2 Logo Nantes Louis Leroux 0/3 0% #3 Logo Nantes Herba Guirassy 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 30/32 94% #2 Logo Lille Chancel Mbemba 55/59 93% #3 Logo Lille Aïssa Mandi 69/75 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lille Félix Correia 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lille Benjamin André 21

Classement buteurs

#10 Logo Lille Hamza Igamane 3 #10 Logo Lille Hákon Haraldsson 3 #21 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 2 #21 Logo Lille Olivier Giroud 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
5% 22% 72%
Série en cours
N
N
N
D
V
N
V
D
V
D
Rencontres précédentes
12% 5 Victoires 29% 12 Nuls 59% 24 Victoires

Blessures & suspensions

Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Francis Coquelin Francis Coquelin Ischio-jambiers Mayckel Lahdo Mayckel Lahdo Blessure à l'épaule Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu
André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

Mario Leminable 22:33 Un slalom geantttttt d’Igamane!!! L’igamania va déferler sur la L1!!!! Quel but! Le 40e de ce weekend de folie! Répondre
Voir tous les commentaires (8)

Match Nantes - Lille en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Lille (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Lille.

On en parle

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.2
3.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Cédric Favre arbitre assistant
Tifenn LeProdhomme quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Jérémie Pignard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 21059
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 19 octobre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code FCN-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Nantes
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Nantes et Lille ?

Lille a remporté la rencontre sur le score de 0-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Nantes Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et Lille ?

Nantes : le coach Luís Castro a choisi une formation en 4-3-3 : Anthony Lopes, L. Leroux, T. Tati, C. Awaziem, K. Amian, D. Tabibou, J. Mwanga, Kwon Hyeok-Kyu, M. Abline, Mostafa Mohamed, H. Guirassy.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, C. Mbemba, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.

Qui arbitre le match Nantes Lille ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nantes Lille ?

Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Quelle est la date et l'heure du match Nantes Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Lille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : H. Haraldsson 8', H. Igamane 89'.

Top commentaires

Mario Leminable 22:33 Un slalom geantttttt d’Igamane!!! L’igamania va déferler sur la L1!!!! Quel but! Le 40e de ce weekend de folie! Répondre
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier