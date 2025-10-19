Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Nantes - Lille en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 19 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et Lille (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et Lille.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Nantes et Lille ?
Lille a remporté la rencontre sur le score de 0-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Nantes Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et Lille ?
Nantes : le coach Luís Castro a choisi une formation en 4-3-3 : Anthony Lopes, L. Leroux, T. Tati, C. Awaziem, K. Amian, D. Tabibou, J. Mwanga, Kwon Hyeok-Kyu, M. Abline, Mostafa Mohamed, H. Guirassy.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, C. Mbemba, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.
- Qui arbitre le match Nantes Lille ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nantes Lille ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match Nantes Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Lille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : H. Haraldsson 8', H. Igamane 89'.