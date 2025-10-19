Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Lille : l’avertissement de Benjamin André malgré le succès à Nantes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Benjamin André @Maxppp
Nantes 0-2 Lille

Malgré la victoire du LOSC à Nantes (0-2), Benjamin André n’avait pas le sourire au micro de Ligue 1+. En effet, le capitaine des Dogues a mis l’accent sur le manque de réalisme devant les cages qui pourrait porter préjudice aux Lillois face à d’autres équipes dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

«On doit avoir un score beaucoup plus large, on a eu plein d’occasions. Les équipes adverses ont toujours des opportunités. C’est à nous d’apprendre à être plus agressif et à plus tueur devant le but. Si on marque nos 3 ou 4 premières occasions, le match est fini à la mi-temps. Il faut progresser. Dans le jeu, on a fait de très bonnes choses». Voilà un capitaine exigeant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Benjamin André

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Benjamin André Benjamin André
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier