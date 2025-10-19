Lille : l’avertissement de Benjamin André malgré le succès à Nantes

Malgré la victoire du LOSC à Nantes (0-2), Benjamin André n’avait pas le sourire au micro de Ligue 1+. En effet, le capitaine des Dogues a mis l’accent sur le manque de réalisme devant les cages qui pourrait porter préjudice aux Lillois face à d’autres équipes dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

«On doit avoir un score beaucoup plus large, on a eu plein d’occasions. Les équipes adverses ont toujours des opportunités. C’est à nous d’apprendre à être plus agressif et à plus tueur devant le but. Si on marque nos 3 ou 4 premières occasions, le match est fini à la mi-temps. Il faut progresser. Dans le jeu, on a fait de très bonnes choses». Voilà un capitaine exigeant.