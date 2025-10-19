LOSC : Chancel Mbemba enterre définitivement la hache de guerre avec l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2022 en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’était rapidement imposé comme l’un des tauliers de la défense phocéenne. Solide, exemplaire et respecté dans le vestiaire, il avait même porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises sous Igor Tudor. Mais l’idylle entre le défenseur congolais et l’OM s’est brutalement rompue à l’été 2024. Alors qu’il venait de terminer une saison pleine, Mbemba a été écarté du groupe professionnel dès la reprise, invité à trouver un nouveau club. Une décision incomprise, d’autant que le joueur souhaitait honorer son contrat. À partir de là, la relation entre les deux parties s’est dégradée, jusqu’à devenir un véritable bras de fer. Selon l’entourage du joueur, les tensions seraient nées dès sa signature à Marseille, avant de s’envenimer lors du mercato 2023. Le clan Mbemba accuse la direction olympienne d’avoir exercé des pressions pour le pousser vers la sortie, notamment en lui imposant un intermédiaire étranger pour faciliter un transfert qu’il refusait. Devant son refus catégorique, le défenseur a été relégué dans le loft, mis à l’écart des entraînements collectifs et privé de compétition.

Ce traitement aurait profondément marqué le joueur, qui a refusé de céder malgré un an sans jouer. La situation a atteint son paroxysme à l’automne 2024, lorsque Mbemba a été mis à pied et sanctionné financièrement, avant que la LFP ne lui donne finalement raison en annulant la retenue de salaire décidée par le club. Dans ce climat délétère, le Congolais a décidé de saisir la justice. L’Équipe révélait même que Mbemba a déposé plainte contre l’OM pour harcèlement moral, estimant avoir subi des pressions injustifiées et une mise à l’écart injuste de l’effectif professionnel. Son entourage a toujours dénoncé un comportement abusif de la part de la direction, pointant du doigt notamment les méthodes de Medhi Benatia et de son bras droit, Ali Zarrak, avec lesquels les échanges auraient été particulièrement tendus. Le dossier suit aujourd’hui son cours devant les instances compétentes, tandis que le club marseillais, sollicité à plusieurs reprises, s’est toujours refusé à tout commentaire sur cette affaire, préférant ne « ni confirmer ni infirmer » la procédure en cours.

Mbemba retrouve le sourire

Libéré de son contrat en mai 2025, Chancel Mbemba a enfin pu rebondir. Le LOSC, déjà intéressé un an plus tôt, a saisi l’occasion pour le rapatrier en Ligue 1. Olivier Létang a d’ailleurs confirmé avoir tenté de le recruter dès 2023, mais s’être heurté à un refus catégorique de l’OM. Cette fois, les discussions ont été simples et directes, et le joueur s’est engagé librement avec Lille : « on savait que Nantes était une équipe solide et que ce serait un match difficile. On est restés concentrés, on a marqué au bon moment, on a pris confiance et on a su gérer notre rencontre. En deuxième mi-temps, on a changé de tactique et, grâce aux joueurs entrés en jeu et à leur énergie, on a pu l’emporter. Merci à mes coéquipiers, ils me donnent la force, tout comme le staff et les supporters. La force vient du travail, et j’ai encore du temps pour montrer ce que je peux faire. Je vais continuer à bosser. Ce match, c’est déjà du passé, on se prépare maintenant pour la Ligue Europa jeudi. Chaque jour est un défi », a expliqué Mbemba après la victoire lilloise à Nantes (0-2). Après douze mois sans compétition officielle, il a retrouvé les terrains sous les ordres de Bruno Genesio et repris le goût du football. Si l’ombre de son conflit avec Marseille plane encore à travers la procédure judiciaire, Mbemba a choisi de tourner la page sportivement, concentré sur sa nouvelle aventure et sur le défi lillois. Interrogé sur Ligue 1+, Chancel Mbemba n’a pas mâché ses mots pour revenir sur la fin de son histoire à Marseille : « Je respecte Marseille, je reste le club. Je dis merci à Pablo, à tous les supporters et à mes anciens coéquipiers. Grâce à eux, j’ai pu progresser et montrer mes qualités. Merci aussi au président de Lille, car peu de gens croyaient en moi. Merci à tous. C’est la vie, le plus important reste la santé », a-t-il conclu.

Bruno Genesio a d’ailleurs félicité le Congolais de 31 ans au micro de Ligue 1+ après une très belle copie à la Beaujoire (5 récupérations, 7 dégagements, 1 interception, 9 duels sur 12 remportés) : « Je pense qu’il a besoin de retrouver du rythme, il avait besoin de retrouver du rythme après un an sans compétition, même s’il jouait avec l’équipe nationale (la RDC), mais c’est peu par rapport à des enchaînements de matchs tous les trois jours, il retrouve des repères. Je trouve qu’avec Aïssa (Mandi), ils forment une charnière complémentaire. On va avoir beaucoup de matchs donc c’est intéressant parce que ça va me laisser beaucoup de possibilités. On a Alexsandro qui est blessé et qui va revenir très vite, c’est intéressant dans l’enchaînement des matchs de pouvoir compter sur autant de joueurs qui gardent un niveau très élevé ». L’équipe reste performante malgré les changements et les rotations. Après une fin mouvementée à Marseille et un bras de fer qui aura duré plus d’un an, Chancel Mbemba semble enfin tourner la page. Désormais bien installé à Lille, le défenseur congolais affiche un visage apaisé et concentré sur le terrain. Libéré de la tension accumulée sur la Canebière, il retrouve peu à peu son niveau et son plaisir de jouer, au grand bonheur du LOSC. Dans un effectif en reconstruction, son expérience et son calme apportent une vraie solidité au groupe nordiste. Après des mois de tourments, Mbemba a définitivement choisi d’avancer, et c’est toute l’équipe lilloise qui en profite.