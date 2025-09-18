Chancel Mbemba a porté plainte contre l’OM

Demain, à 15h, Chancel Mbemba sera présenté par le LOSC et il y aura peut-être des questions sur son passage à l’Olympique de Marseille. Arrivé sur la Canebière en 2022, le Congolais a quitté le club phocéen cet été, à la fin de son contrat. Et ce soir, L’Équipe nous apprend que le joueur a saisi la justice il y a plusieurs mois… afin de porter plainte contre l’OM !

Selon le quotidien, Mbemba accuse l’OM d’un harcèlement moral en lien avec sa mise à l’écart et de pressions pour le forcer à être transféré tout en lui imposant un intermédiaire étranger. Pour rappel, Mbemba avait terminé la saison 2023/2024 dans la peau d’un titulaire portant le brassard de capitaine. Quelques semaines suivantes, il était invité à plier bagage et installé dans le loft marseillais.

Le clan Mbemba pas surpris par l’affaire Rabiot

Au final, le défenseur a passé un an sans jouer, refusant de céder à la volonté de ses dirigeants de le transférer. Une période délicate qui avait été émaillée par son altercation avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak et par une mise à pied en septembre 2024, ainsi qu’une retenue de salaire (finalement annulée par la mission juridique de la Ligue). Face à cette situation, son clan a donc décidé de porter l’affaire devant la justice.

Le clan Mbemba assure d’ailleurs que les ennuis ont débuté dès la signature du défenseur en 2022 et estime que la façon dont Adrien Rabiot a été exfiltré de l’OM n’est pas un hasard. Sollicité par le journal, le club phocéen « ne confirme ni n’infirme » et ne souhaite pas faire de commentaire. Affaire à suivre.