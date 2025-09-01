Chancel Mbemba débarque à Lille !

Chancel Mbemba reste en Ligue 1. À l’Olympique de Marseille depuis juillet 2022, le défenseur central de 31 ans avait été mis à l’écart depuis l’intersaison 2024, après une altercation verbale avec Ali Zerak, responsable de la section Pro 2. Depuis, les seuls matchs disputés par l’ancien joueur du FC Porto étaient ceux avec la sélection de la République démocratique du Congo, dont il est encore le capitaine.

Libre de s’engager dans le club de son souhait depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, Mbemba a été approché par plusieurs clubs de Ligue 1 ainsi que des formations venant du Golfe. Le Paris Football Club, promu cette saison dans l’élite, était également très intéressé par le joueur aux 87 matchs dans le championnat français. Mais le natif de Kinshasa n’avait pas donné suite à ces approches, lui qui était en quête d’un projet plus ambitieux. Finalement, à la surprise générale, c’est le LOSC qui a flairé la bonne affaire et qui a rapidement mis le grappin sur le joueur congolais.

Contrat de courte durée pour Mbemba à Lille

«Cadre de l’équipe nationale de la RD Congo, Chancel Mbemba (31 ans) est un Dogue. Le défenseur central passé notamment par Anderlecht, Newcastle, Porto et Marseille s’est engagé librement avec le LOSC pour une durée d’une saison», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des champions de France 2011.

Après donc un an sans jouer en club, Chancel Mbemba va donc poursuivre sa carrière dans le Nord de la France durant la saison à venir où il renforcera un secteur défensif déjà très fourni avec Alexsandro, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi, Rafael Fernandes et Ousmane Touré. Il disputera également la Ligue Europa avec la formation de Bruno Genesio.