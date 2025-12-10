Menu Rechercher
Ayyoub Bouaddi explique pourquoi il a préféré Lille au PSG

Pépite du LOSC, Ayyoub Bouaddi (18 ans) fait le bonheur des Dogues depuis qu’il a rejoint le club nordiste en 2021 en provenance de Creil. Le jeune milieu de terrain aurait pourtant pu signer au Paris Saint-Germain à ce moment-là. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le natif de Senlis a expliqué son choix de privilégier Lille à Paris.

«Car c’est celui qui me correspondait le mieux. Ici, on sait qu’il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j’ai choisi le meilleur projet. La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune. Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l’éducation aussi.» C’est dit.

