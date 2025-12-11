Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique salue la performance exceptionnelle d’Unai Simón

Par Allan Brevi
Bilbao 0-0 PSG

Malgré le match nul du Paris Saint-Germain contre l’Athletic Club à San Mamés ce mercredi soir en C1, Luis Enrique a tenu à saluer la performance du gardien espagnol, qu’il a côtoyé lorsqu’il était sélectionneur de la Roja : « tu veux savoir ce que je lui ai dit ? "Tu ne reviendras plus dans l’équipe avec moi." Je suis vraiment content pour lui, c’est un gardien incontesté, le meilleur du championnat à mes yeux, sans aucun doute. Je suis très heureux pour lui, mais aussi triste, car je pense que nous méritions de gagner. Nous avons eu du mal en première mi-temps, leur pressing était incroyable, l’ambiance était électrique. Nous avons été meilleurs en seconde période, il nous a juste manqué de trouver le coéquipier le mieux placé dans certaines situations. Il nous reste deux matchs, contre les équipes les plus abordables de notre groupe, celles du chapeau 4. »

L’entraîneur parisien Luis Enrique a également insisté sur le mérite et le talent d’Unai Simón d’après Marca : « j’ai beaucoup d’affection pour Unai. J’ai essuyé de nombreuses critiques à son sujet, mais je l’ai titularisé. Il le mérite ; c’est un type formidable et un footballeur spectaculaire. Nous avons pris un risque avec lui, et c’est un gardien qui pourrait jouer dans n’importe quelle équipe au monde. » Avec ces mots, le coach met en avant son ancien portier avec l’Espagne, véritable héros du match, malgré le nul (0-0).

