Coupe intercontinentale : la confidence de Luis Enrique sur Flamengo

Le PSG ne souhaite pas affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale 2025. L’entraîneur parisien Luis Enrique a clairement exprimé sa préférence pour une confrontation contre le Pyramids FC, club égyptien, lors de la grande finale qui se jouera au Qatar. Selon lui, le club brésilien représente un adversaire de grande qualité, avec des joueurs expérimentés et un entraîneur reconnu (Filipe Luís), ce qui rend la rencontre beaucoup plus compliquée à aborder.

« Nous connaissons bien Flamengo, c’est une équipe de qualité, expérimentée et bien entraînée, mais je préfère affronter le Pyramids », a précisé Luis Enrique au micro de TNT Sports Brasil. Cette déclaration survient après la victoire du Flamengo contre le Cruz Azul (1-2), qui lui a assuré sa place en demi-finale face au Pyramids ce samedi. Pendant ce temps, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre l’Athletic Bilbao lors de la 6e journée de la phase de ligue de C1, conservant ainsi la 3e place du groupe avec 13 points.