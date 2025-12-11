LdC : le bus du PSG caillassé à Bilbao

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul en Ligue des Champions face à l’Athletic Bilbao (0-0). Après la rencontre, les champions d’Europe ont d’ailleurs vécu une nouvelle mésaventure, eux qui ont déjà été secoués lors de l’atterrissage de leur avion mardi.

Ainsi, RMC Sport révèle que le bus du PSG a été caillassé cette nuit. Il était stationné devant l’hôtel où les Franciliens ont pris leurs quartiers. Luis Enrique et ses troupes sont restés à Bilbao cette nuit et ils vont repartir ce matin pour Paris.