Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue des Champions

LdC : le bus du PSG caillassé à Bilbao

Par Dahbia Hattabi
Le bus du PSG avant un match de Ligue des Champions @Maxppp
Bilbao 0-0 PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul en Ligue des Champions face à l’Athletic Bilbao (0-0). Après la rencontre, les champions d’Europe ont d’ailleurs vécu une nouvelle mésaventure, eux qui ont déjà été secoués lors de l’atterrissage de leur avion mardi.

La suite après cette publicité

Ainsi, RMC Sport révèle que le bus du PSG a été caillassé cette nuit. Il était stationné devant l’hôtel où les Franciliens ont pris leurs quartiers. Luis Enrique et ses troupes sont restés à Bilbao cette nuit et ils vont repartir ce matin pour Paris.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier