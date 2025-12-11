C3, Nice : la réaction à chaud de Franck Haise

Et de six. Nice a perdu son sixième match consécutif en Ligue Europa. Battu 1-0 par les Portugais de Braga, le club azuréen est 36e et dernier du classement. Seule équipe à compter 0 point, le Gym continue de s’enfoncer dans la crise. Apparu désabusé face aux médias, Franck Haise a toutefois un gros regret.

« On sait pourquoi elle continue, il faut faire deux mi-temps du niveau de la deuxième. On n’a pas assez de force pour tout donner. Quand on le fait en deuxième mi-temps, c’est un autre match. Il faut évidemment être capable de marquer des buts quand on a des temps forts. Perdre des matches, ça ne plait à personne. En perdre huit, ça ne plait à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? Ce n’est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche, c’est que je voudrais voir tout le temps mon équipe comme je l’ai vue en deuxième période », a-t-il confié en conférence de presse.