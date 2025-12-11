Menu Rechercher
Commenter 13
UEFA Europa League

C3, Nice : la réaction à chaud de Franck Haise

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Franck Haise @Maxppp
Nice 0-1 Braga

Et de six. Nice a perdu son sixième match consécutif en Ligue Europa. Battu 1-0 par les Portugais de Braga, le club azuréen est 36e et dernier du classement. Seule équipe à compter 0 point, le Gym continue de s’enfoncer dans la crise. Apparu désabusé face aux médias, Franck Haise a toutefois un gros regret.

La suite après cette publicité

« On sait pourquoi elle continue, il faut faire deux mi-temps du niveau de la deuxième. On n’a pas assez de force pour tout donner. Quand on le fait en deuxième mi-temps, c’est un autre match. Il faut évidemment être capable de marquer des buts quand on a des temps forts. Perdre des matches, ça ne plait à personne. En perdre huit, ça ne plait à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? Ce n’est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche, c’est que je voudrais voir tout le temps mon équipe comme je l’ai vue en deuxième période », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Nice

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier