Match Nice - Braga en direct commenté
6e journée de UEFA Europa League - jeudi 11 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Braga (UEFA Europa League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa League entre Nice et Braga. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Braga en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 décembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Nice Braga en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Nice et Braga ?
OGC Nice : le coach F. Haise a choisi une formation en 4-3-3 : M. Dupé, A. Abdi, M. Bard, K. Peprah Oppong, Tiago Gouveia, Tanguy Ndombélé, S. Abdul Samed, T. Louchet, I. Jansson, Kevin Carlos, B. Nguene.
Sporting Braga : de son côté, l'équipe dirigée par Carlos Vicens évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Horníček, Leonardo Lelo, B. Arrey-Mbi, S. Niakaté, Víctor Gómez, J. Gorby, Vítor Carvalho, F. Grillitsch, Pau Víctor, A. El Ouazzani, Ricardo Horta.
- Qui arbitre le match Nice Braga ?
Giorgi Kruashvili est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Braga ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Braga ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 décembre 2025, coup d'envoi 18:45.