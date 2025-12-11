Menu Rechercher
UEFA Europa League 2025/2026 6e journée
Nice
Braga
Classement live 7 Braga 11 35 Nice 1
Possession 79% Nice Braga
Compositions Nice 4-3-3 Braga 4-3-3
Analyse avant-match

Blessures & suspensions

Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Florian Grillitsch Florian Grillitsch Maladie

Match Nice - Braga en direct commenté

6e journée de UEFA Europa League - jeudi 11 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Braga (UEFA Europa League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa League entre Nice et Braga. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Braga.

Arbitres

Giorgi Kruashvili arbitre principal
Giorgi Elikashvili arbitre assistant
Levan Varamishvili arbitre assistant
Koba Revazashvili quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16795
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 47

Date 11 décembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OGCN-BRA
Zone Europe
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Sporting Braga
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
