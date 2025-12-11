Gorby Jean-Baptiste, Braga : « je pense que je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau »

Foot Mercato : pourquoi tu as quitté Nantes et la France si jeune à 17 ans ?

La suite après cette publicité

Gorby Jean-Baptiste : j’ai passé 2 ans à Nantes et on peut dire que ça ne s’est pas super bien passé, donc d’un commun accord, j’ai quitté le club. Il faut savoir que moi, j’ai toujours voulu jouer à l’étranger, donc quand Braga s’est présenté, j’ai sauté sur l’occasion et je suis parti au Portugal.

« Braga, c’est un très grand club au Portugal »

Foot Mercato : quelles ont été tes motivations pour rejoindre Braga ?

GJ-B : quand je suis arrivé à Braga, j’ai beaucoup aimé le club, les installations, le projet, donc je n’ai pas hésité. Braga, c’est un très grand club au Portugal, c’est un club ambitieux, c’est un club qui joue tout le temps la coupe d’Europe et c’est un club qui fait confiance aux jeunes. J’ai reçu beaucoup de confiance à mon arrivée et c’est ce qui m’a donné envie de les rejoindre.

Foot Mercato : comment s’est déroulée ton adaptation si jeune dans un nouveau pays ?

La suite après cette publicité

GJ-B : je suis arrivé en U19, dans l’équipe, il y avait un seul joueur qui parlait français, mais je ne me suis pas reposé sur ça de mon côté. J’ai directement voulu apprendre la langue. J’avais des cours, mais c’est plus par moi-même que j’ai appris le portugais. J’ai aussi eu la chance d’avoir un coach qui parlait français et en plus quand je suis monté de U19 À U23, lui aussi montait, donc ça m’a beaucoup aidé. Mon adaptation s’est passée assez rapidement. En plus, les gens sont tous accueillants, ce club, c’est comme une famille.

Foot Mercato : quel est ton profil sur le terrain ?

GJ-B : je suis un joueur qui aime avoir le ballon et j’en récupère beaucoup. C’est un point sur lequel je me suis amélioré en arrivant à Braga. Je suis un milieu qui court beaucoup et qui a la chance d’avoir les deux pieds. Ce qui me facilite la tâche techniquement. Avec notre nouveau coach, Carlos Vicens, je prends du plaisir parce qu’on est une équipe qui aspire à avoir la possession. On cherche à mettre le pied sur le ballon, ça convient parfaitement à mon style de jeu.

Foot Mercato : tu as une source d’inspiration au milieu de terrain ?

GJ-B : mon joueur préféré, c’était Luka Modrić. On ne joue pas pareil, très honnêtement. Mais c’est une source d’inspiration sur certaines phases de jeu. Son intelligence de jeu, sa prise d’information, c’est un joueur qui ne perd quasiment jamais le ballon. J’essaie de m’en inspirer au maximum.

« J’apprends beaucoup grâce à Moutinho. »

Foot Mercato : être accompagné par un joueur comme João Moutinho, ça aide au quotidien ?

La suite après cette publicité

GJ-B : c’est un profil différent de Luka Modrić, mais c’est un joueur super intelligent. Physiquement, ce n’est pas le meilleur, mais il a toujours un coup d’avance sur les autres. Il sait où se positionner, comment s’orienter. J’apprends de lui tous les jours. Ce qui m’a choqué avec lui, c’est son intelligence de jeu. Par exemple, il sait comment se positionner pour gagner le ballon dans un duel malgré sa petite taille. Je l’observe au quotidien franchement, j’apprends beaucoup grâce à lui.

Foot Mercato : tu as joué près de 80 matchs avec Braga depuis ton arrivée en 2021, aujourd’hui, tu es un titulaire indiscutable. Comment expliques-tu comment cette ascension ?

La suite après cette publicité

GJ-B : je ne dirais pas que je suis indiscutable. Je dirais que je monte en puissance, c’est ma troisième année en pro à Braga. Je suis jeune, je n’ai jamais autant joué, mais j’ai essayé d’apprendre au quotidien et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui, je suis dans cette position. Il y a eu des moments où je voulais jouer plus, mais il faut prendre son mal en patience et il faut travailler. Maintenant, que ça se passe bien, des fois, je me remémore mes débuts dans l’effectif et ça me donne envie de progresser encore plus.

Foot Mercato : considères-tu que cette saison, tu as atteint ton meilleur niveau ?

GJ-B : honnêtement, je pense que je n’ai pas atteint mon meilleur niveau. Je suis content de ce que je suis en train de faire, mais je suis un jeune joueur et j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai des aspects à améliorer comme les statistiques. C’est important de faire des statistiques dans le football actuel, mais sans pour autant forcer le jeu, il ne faut pas que ça soit une obsession. Je pense que je suis sur la bonne voie, je joue énormément, j’ai de bonnes prestations, mais je peux faire encore mieux.

Foot Mercato : que penses-tu du niveau du championnat portugais ?

GJ-B : dans le championnat portugais, il y a 4 grands clubs qui ont un très gros niveau, mais il faut savoir que même les petites équipes, elles cherchent à jouer. Tactiquement, il faut être prêt, tous les matchs sont compliqués. En général, je dirais que le niveau tactique et technique du championnat est très bon pour un jeune joueur comme moi. Ça me permet de beaucoup apprendre. Même les petites équipes, quand elles jouent contre Braga, tu sens qu’elles sont motivées et quand tu joues contre les gros, il faut être présent. Pour moi, le contexte est parfait pour se former.

« Di María, tu sentais au touché du ballon, qu’il était différent. »

Foot Mercato : quel est le meilleur joueur contre qui tu as joué depuis tes débuts à Braga ?

GJ-B : il y en a pas mal. Mais je dirais Ángel Di María, il était sur sa fin à Benfica, mais tu sentais au touché du ballon, qu’il était différent. Il y a aussi Paulo Dybala quand on a joué contre la Roma en Europa League. Il n’avait pas fait grand-chose dans le match, mais tu vois vite qu’avec le ballon, il est spécial.

Foot Mercato : cette saison, tu es auteur de grosses performances en Ligue Europa. Tu as l’air d’apprécier le parfum de la Coupe d’Europe ?

GJ-B : c’est toujours un plaisir de jouer les compétitions européennes. Tu joues contre de très belles équipes. Tu es dans de beaux stades. Surtout quand tu joues à l’extérieur, avec l’ambiance des supporters. Ce n’est pas que ça motive plus, mais c’est différent. C’est ma troisième saison en Ligue Europa et c’est celle où je joue le plus donc j’essaie de savourer au maximum.

Foot Mercato : tu fais ton retour en France face à Nice ce jeudi, comment appréhendes-tu cette rencontre ?

GJ-B : je le prends tel un match comme les autres. C’est un match très important pour nous. Il nous reste trois matchs, on doit gagner. Ça fait plaisir de revenir en France. Ça va être un match compliqué, même si le contexte à Nice en ce moment n’est pas évident, ça reste une bonne équipe avec de très bons joueurs. De notre côté, on a un bel effectif, un bon staff et un très bon coach. Chacun arrive sur le terrain avec ses meilleures armes et essaie de faire de son maximum. Mais je pense qu’on peut mettre en danger n’importe quelle équipe.

« C’est une opportunité pour moi de jouer face à Nice »

Foot Mercato : n’est-ce pas une occasion de te faire un nom en France ?

GJ-B : c’est une opportunité pour moi. Je joue contre un bon club en France. Je vais essayer de performer comme j’ai fait depuis le début de la saison. Mon objectif, ça va être de gagner le match et de bien jouer individuellement. Après, si ça m’aide à être plus connu en France, ce sera bénéfique. Mais je ne vais pas venir en me disant que je vais profiter de la rencontre pour choquer les gens.

Foot Mercato : ressens-tu un engouement vis-à-vis de tes performances cette saison ?

GJ-B : je sens un petit engouement. Je suis le seul Français dans l’effectif de Braga donc c’est sûr que ça fait parler. On est presque à la moitié de la saison, j’ai fait de bonnes performances, mais je n’ai rien fait qui puisse me permettre de me relâcher. Il me reste beaucoup à faire. De mon côté, ça ne m’atteint pas trop. Je n’ai rien fait de spécial, j’ai encore beaucoup à prouver.

Foot Mercato : tu possèdes la nationalité française et haïtienne, tes deux pays sont qualifiés à la Coupe du monde 2026. Est-ce que tu penses un jour à rejoindre une des deux sélections ?

GJ-B : je suis né en France, à Paris, et j’ai la nationalité haïtienne de mes parents. Ce que Haïti a réalisé, c’est historique. Vu le contexte, là-bas, ça a été une vraie bouffée d’air. Je tiens à les féliciter pour leur qualification. Je félicite aussi l’Équipe de France pour la qualification à la Coupe du monde. Porter un maillot d’une équipe nationale, ce serait une fierté. Mais je n’ai rien fait encore, je veux d’abord performer en club. Pour le moment, je suis focalisé sur ma saison à Braga et on verra ensuite.