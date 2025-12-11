UEFA Europa League
C3 : le classement complet après la 6e journée
1 min.
@Maxppp
La sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa a rendu son verdict ce jeudi soir. Tombeur des Go Ahead Eagles, l’OL a officiellement validé sa qualification pour les barrages de la compétition. Au classement, les hommes de Paulo Fonseca occupent toujours la tête devant Midtjylland et Aston Villa.
La suite après cette publicité
Classement live
Parmi les autres représentants français, le LOSC, défait par les Young Boys un peu plus tôt dans la soirée, est désormais 20e. Enfin, l’OGC Nice est plus que jamais lanterne rouge et sans le moindre point après sa nouvelle défaite contre Braga. Le cauchemar n’en finit plus pour les Aiglons…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Ligue Europa : l’OL dompte les Go Ahead Eagles et valide sa qualification pour les barrages, Aston Villa, Porto et la Roma enchaînent !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer