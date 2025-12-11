C3 : le classement complet après la 6e journée

La sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa a rendu son verdict ce jeudi soir. Tombeur des Go Ahead Eagles, l’OL a officiellement validé sa qualification pour les barrages de la compétition. Au classement, les hommes de Paulo Fonseca occupent toujours la tête devant Midtjylland et Aston Villa.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lyon 15 6 +10 5 0 1 13 3 28 Go Ahead 6 6 -6 2 0 4 5 11

Parmi les autres représentants français, le LOSC, défait par les Young Boys un peu plus tôt dans la soirée, est désormais 20e. Enfin, l’OGC Nice est plus que jamais lanterne rouge et sans le moindre point après sa nouvelle défaite contre Braga. Le cauchemar n’en finit plus pour les Aiglons…