UEFA Europa League

C3 : le classement complet après la 6e journée

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Ligue Europa lors d'un tirage au sort @Maxppp

La sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa a rendu son verdict ce jeudi soir. Tombeur des Go Ahead Eagles, l’OL a officiellement validé sa qualification pour les barrages de la compétition. Au classement, les hommes de Paulo Fonseca occupent toujours la tête devant Midtjylland et Aston Villa.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Lyon Lyon 15 6 +10 5 0 1 13 3
28 Logo Go Ahead Go Ahead 6 6 -6 2 0 4 5 11

Parmi les autres représentants français, le LOSC, défait par les Young Boys un peu plus tôt dans la soirée, est désormais 20e. Enfin, l’OGC Nice est plus que jamais lanterne rouge et sans le moindre point après sa nouvelle défaite contre Braga. Le cauchemar n’en finit plus pour les Aiglons…

