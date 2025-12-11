L’OL réagit à la décision de la DNCG

Après avoir affiché des pertes XXL à l’issue de l’exercice 2024/2025, l’Olympique Lyonnais redoutait son passage devant la DNCG. Au final, le gendarme financier du football français a simplement décidé d’encadrer la masse salariale des septuples champions de France. Une décision qui satisfait les Rhodaniens.

«L’Olympique Lyonnais se réjouit de la décision de la DNCG. Depuis plusieurs mois, la présidente Michele Kang, ainsi que l’ensemble des équipes, ont entrepris un profond travail de reconstruction du club. Aujourd’hui, la DNCG confirme que l’Olympique Lyonnais est sur la bonne voie et que le club est redevenu un acteur de confiance, capable de tenir ses engagements et de s’inscrire dans la durée. L’OL poursuivra son travail budgétaire, en étroit lien avec la DNCG. « Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l’immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l’OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons ! », Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais», peut-on lire sur le site officiel des Gones.