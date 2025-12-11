Ligue des Champions : l’équipe type de la 6e journée

Du lourd, du très lourd même, était au programme de cette 6e journée, avec un Real Madrid-Manchester City en feu d’artifice final. Mais on vous l’avoue, nous avons été déçus par la qualité de certaines rencontres, avec des scénarios peu emballants, à l’image des matches du PSG et de l’AS Monaco. Ce n’était pas le cas de l’OM, dont la rencontre a offert de nombreux rebondissements. Mais commençons par le gardien que nous avons choisi comme le meilleur de cette 6e journée. Et nous retenons Unai Simon, le portier de l’Athletic Bilbao, qui a dégoûté les attaquants du PSG, certes peu efficaces dans le dernier geste.

En défense, place à des latéraux buteurs, comme Grimaldo, auteur du but de l’égalisation du Bayer Leverkusen face à Newcastle, et à la découverte Anan Khalaili, qui s’est offert un doublé face à l’OM au poste de piston droit. Le jeune Israélien de 21 ans, qui évolue donc à l’Union Saint-Gilloise a un talent fou, et une qualité de frappe remarquable des deux pieds, le tout complété par de nombreux centres intéressants. En charnière, nous positionnons Jules Koundé et Josko Gvardiol. Oui, Koundé évolue à droite avec le Barça et c’est à ce poste qu’il a inscrit un doublé salvateur en 3 minutes, face à l’Eintracht Francfort. Mais il est capable d’évoluer dans l’axe, et il accompagne ainsi Gvardiol, meilleur défenseur de Manchester City hier, solide dans la tempête mijotée par le Real Madrid en fin de rencontre.

Des ailiers droits en pleine forme

Au milieu, un duo inédit, et qu’on ne reverra pas forcément de sitôt, puisque nous installons Richard Rios, du Benfica Lisbonne, auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la belle victoire face à Naples, et Bernardo Silva, que nous n’avions pas vu aussi étincelant depuis un bon moment. Le Portugais était partout sur le terrain hier soir face au Real Madrid, un vrai poison pour l’adversaire. Dans ce 4-2-3-1 que nous bâtissons, place désormais aux milieux offensifs. Et pour mener les troupes, c’est Charles De Ketelaere que nous sélectionnons. Il peut être transparent comme éblouissant et c’est la meilleure version de lui-même qu’il a offert face à Chelsea mardi soir. Avec une passe décisive à destination de Scamacca et un but pour offrir la victoire à une étonnante Atalanta.

Pour les ailes, disons le tout de suite, il a fallu déplacer certains joueurs, puisque de nombreux ailiers droits ont brillé durant cette sixième journée. Prime au plus beau but et donc nous installons Noni Madueke à son poste, sur le côté droit. Un doublé face à Bruges, dont un but exceptionnel, et voilà l’international anglais qui solidifie un statut de joker de luxe pour Arsenal. Sur le côté gauche, nous mettons Rodrygo, meilleur Madrilène hier soir, avec un but et une activité permanente. Et puis, il a aussi beaucoup dézone sur le côté gauche. Enfin, en pointe, faute de véritable numéro 9 en verve, c’est Mason Greenwood que nous déplaçons un cran plus haut. L’Anglais a porté l’OM sur ses épaules contre l’Union Saint-Gilloise, avec un doublé aussi important que beau à regarder.