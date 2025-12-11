Juventus : le coup de gueule de Luciano Spalletti

Luciano Spalletti est sorti du match contre Pafos avec un sentiment mitigé, malgré une victoire (2-0) importante qui relance les ambitions de la Juventus en Ligue des Champions. L’entraîneur italien de 66 ans a reconnu que l’équipe n’avait pas toujours été au niveau attendu selon la Gazzetta dello Sport : « il était fondamental de gagner parce qu’avec les victoires, beaucoup de choses se mettent en place. Mais il fallait faire plus. À certains moments, on a fait le minimum, j’ai même vu des situations embarrassantes. » Selon lui, la première mi-temps a particulièrement révélé des carences de la Vieille Dame : « nous avons concédé trop d’occasions et exploité trop peu nos qualités, sans nous rendre compte des situations de jeu. Pour l’instant, c’est comme ça. Mon opinion sur les joueurs ne change pas, même si on fait moins que ce que j’attends. Beaucoup trop peu… »

Le coach de la Juventus a également détaillé les difficultés structurelles de l’équipe et les ajustements à prévoir, notamment en défense : « il est nécessaire de recruter au moins un défenseur central droit afin que Kalulu puisse jouer en tant qu’arrière droit et aussi Cambiaso, très offensif, qui a du mal à défendre ». Spalletti a ajouté que le manque de préparation tactique complique son travail : « il y a peu de temps, même après Naples nous avons eu un problème avec l’avion, nous sommes rentrés à 5 heures du matin et les entraînements ont été minimes, surtout tactiques. Ce matin, quelques coups de pied arrêtés. Je n’ai pas la possibilité de rester sur le dos des joueurs pour retrouver le rythme et l’intensité. » Spalletti espère pouvoir rapidement disposer d’un défenseur central afin de stabiliser l’équipe et développer son schéma préféré en 4-2-3-1.