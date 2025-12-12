Real Madrid : Kylian Mbappé élu joueur du mois de novembre

En difficulté depuis le début de la saison, le Real Madrid peine à convaincre malgré des résultats globalement satisfaisants. De son côté, Xabi Alonso n’a lui pas encore trouvé la véritable recette gagnante et se retrouve, plus que jamais, sous pression. Heureusement, l’ancien coach du Bayer Leverkusen peut toujours compter sur un Kylian Mbappé XXL.

Ce vendredi, le club madrilène a d’ailleurs élu le capitaine des Bleus meilleur joueur des Merengues lors du mois de novembre. Pour rappel, Mbappé a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en Liga au cours de cette période, sans oublier son incroyable quadruplé en Ligue des Champions face à l’Olympiakos.