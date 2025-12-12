Menu Rechercher
La statue ratée de Lionel Messi

Par Dahbia Hattabi
Lionel Messi avec le trophée de la Coupe du Monde @Maxppp

Véritable légende vivante, Lionel Messi (38 ans) est adulé un peu partout dans le monde. C’est le cas en Inde où une statue de fer de 21 mètres de hauteur à l’effigie de la Pulga a été érigée à Calcutta, où sa construction a duré 40 jours. Elle va d’ailleurs être inaugurée samedi afin de célébrer la visite de trois jours du footballeur au pays.

LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐
Leo Messi’s 70 feet tall statue in Kolkata, India! This is incredible! Wow 🇮🇳😱
Il sera accompagné de ses amis Luis Suarez et Rodrigo De Paul pour assister notamment à une cérémonie, où il devrait être suspendu en hauteur avec des vêtements bengali. Mais ceux qui ont déjà pu apercevoir la statue ont été visiblement déçus et estiment qu’elle est «ratée» selon le Daily Mail. « Ça ne ressemble même pas à Messi », a commenté un fan. Un autre a lancé : « pourquoi ressemble-t-il à Cristiano Ronaldo ? » Il faudra voir ce qu’en pense le joueur de l’Inter Miami.

