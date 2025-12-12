Menu Rechercher
Rodrigo De Paul s’engage définitivement à l’Inter Miami

Rodrigo De Paul @Maxppp

L’Inter Miami a levé l’option d’achat définitive de Rodrigo De Paul, qui avait quitté l’Atlético de Madrid en juillet 2025. Le milieu argentin, désormais lié à la franchise floridienne jusqu’en 2029, a rejoint la MLS pour évoluer aux côtés de son ami Lionel Messi et garantir un temps de jeu optimal en vue de la Coupe du Monde 2026. De Paul, âgé de 31 ans, a déjà marqué son empreinte à Miami en contribuant au premier sacre en MLS, avec 2 buts et 4 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues.

Atlético de Madrid
Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el @InterMiamiCF.

➡ https://t.co/Ps9znPuR9b

¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri! https://www.atleticodemadrid.com/ ATLÉTICO DE MADRID - Página oficial del Atlético de Madrid Toda la información del Club Atlético de Madrid. Compra tus entradas para el Riyadh Air Metropolitano. Los mejores productos para los fans rojiblancos están en nuestra tienda online.
Son départ de l’Atlético laisse environ 15 millions d’euros dans les caisses madrilènes, options comprises selon Marca. Arrivé en Espagne en 2021 en provenance de l’Udinese pour 36 millions d’euros, De Paul a disputé 187 matchs, inscrit 14 buts et délivré 24 passes décisives en 4 saisons. N’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec les Rojiblancos, il a choisi la MLS pour un nouveau défi sportif et personnel, renforçant ainsi l’Inter Miami dans son projet ambitieux. De son côté, l’Atlético a publié sur ses réseaux sociaux : « nous te souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure professionnelle, Rodri ! »

