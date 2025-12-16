The Best 2025 : le Trophée Puskás décerné à Santiago Montiel

Les lauréats des trophées The Best continuent d’être dévoilés petit à petit, en attendant la cérémonie de ce mardi soir, qui se déroulera à Doha (Qatar). Après avoir dévoilé le nom du meilleur gardien de l’année, la FIFA vient de dévoiler le vainqueur du trophée Puskás récompensant le plus beau but. Une distinction qui a été décernée à Santiago Montiel, ailier argentin d’Independiente.

Le cousin de Gonzalo Montiel, auteur du tir au but victorieux pour l’Argentine face à la France en finale du Mondial 2022, avait inscrit un magnifique retourné de l’extérieur de la surface contre l’Independiente Rivadavia (1-0), le 11 mai dernier, dans le cadre d’une rencontre pour le championnat argentin.