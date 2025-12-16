Menu Rechercher
Officiel Primera Division

The Best 2025 : le Trophée Puskás décerné à Santiago Montiel

Par Kevin Massampu
1 min.
Le trophée Fifa The Best du meilleur joueur de l'année @Maxppp

Les lauréats des trophées The Best continuent d’être dévoilés petit à petit, en attendant la cérémonie de ce mardi soir, qui se déroulera à Doha (Qatar). Après avoir dévoilé le nom du meilleur gardien de l’année, la FIFA vient de dévoiler le vainqueur du trophée Puskás récompensant le plus beau but. Une distinction qui a été décernée à Santiago Montiel, ailier argentin d’Independiente.

FIFA World Cup
Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏
Liga Profesional de Fútbol
No podía no estar 🤯 🔥 @Independiente
Copa Mundial FIFA 🏆
¡Los nominados al Premio #Puskas de la FIFA! 💫

Pedro de La Vega 🇦🇷, Santiago Montiel 🇦🇷, Carlos Orrantía 🇲🇽 y Lamine Yamal 🇪🇸, entre los candidatos al gol más espectacular del año. 🔥

¡Mira todos los goles y vota por tu favorito! 🗳️
Le cousin de Gonzalo Montiel, auteur du tir au but victorieux pour l’Argentine face à la France en finale du Mondial 2022, avait inscrit un magnifique retourné de l’extérieur de la surface contre l’Independiente Rivadavia (1-0), le 11 mai dernier, dans le cadre d’une rencontre pour le championnat argentin.

