PSG : le détail des sommes dues à Kylian Mbappé est connu

C’est donc officiel depuis cet après-midi. Le Paris Saint-Germain a été condamné à payer près de 61 M€ d’indemnités à Kylian Mbappé. Le club de la capitale doit afficher le jugement complet sur son site internet pendant un mois, mais il se réserve toujours le droit de faire appel. En attendant, le détail des sommes dues par le club francilien au Merengue est désormais connu.

«36 66 680 millions d’euros brut à titre de rappel de troisième échéance de prime de signature. 3 666 666 millions d’euros à titre de congés payés sur rappel de troisième échéance. 17 250 000 millions d’euros à titre de rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024. 1 725 000 millions d’euros à titre de congés payés sur rappel de salaire avril, mai et juin 2024. 1,5 million d’euros à titre de rappel de primes d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024. Et 150 000 euros brut à titre de congés payés sur rappel de prime d’éthique d’avril, mai et juin 2024», écrit RMC Sport. Ce qui fait donc un total de 60 958 346€ à payer au Bondynois.