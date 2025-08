Inter Miami : Rodrigo De Paul explique son choix surprenant et déclare sa flamme à Lionel Messi

Il ne le lâchera jamais. Rodrigo De Paul a rejoint officiellement l’Inter Miami pour retrouver Lionel Messi, son capitaine, son ami… et sa raison de vivre, diront certains avec humour. Après des années à jouer les gardes du corps officieux de la star argentine, De Paul transforme enfin en réalité le rêve qu’ils partageaient : évoluer côte à côte au quotidien, et non plus seulement lors des rassemblements en sélection. Entre admiration sincère et bromance moquée par tout Internet, leur complicité est devenue un phénomène à part entière. Sur les réseaux, on s’amuse depuis longtemps du rôle de «chaperon» ultra-présent de De Paul, omniprésent dans l’ombre de Messi, sur le terrain comme en dehors. Aujourd’hui, la blague devient un scénario réel : le plus fidèle lieutenant de la Pulga débarque à Miami, prêt à remettre ça… pour de vrai, et pour de bon. Ce n’était plus un secret pour personne : Rodrigo De Paul rêvait de rejouer un jour avec Lionel Messi, non pas seulement en sélection, mais dans le quotidien exigeant d’un club.

La suite après cette publicité

À force de blagues, de mèmes et de montages improbables circulant sur les réseaux, leur amitié était devenue presque un personnage à part entière dans l’univers du football argentin. Certains le surnommaient "le garde du corps de Messi", d’autres voyaient en lui le grand frère collant, toujours dans les parages, sur le terrain comme en dehors. Mais derrière la caricature numérique se cachait une réelle admiration, une complicité sincère et surtout un rêve partagé. De Paul n’a jamais caché son attachement à Messi, ni son désir de faire durer cette connexion au-delà des fenêtres internationales. En signant à l’Inter Miami, il tourne une nouvelle page de sa carrière tout en prolongeant ce lien presque fraternel. Un moment fort qu’il a résumé avec émotion et franchise, dans des mots simples qui résonnent comme un aboutissement : : «Leo Messi et moi, nous avons toujours eu le rêve de jouer ensemble en club, de partager le quotidien. Chaque fois que nous nous retrouvions en sélection nationale, le quotidien était incroyable, mais c’était toujours un peu court. Ce rêve de jouer avec Messi était là et il s’est finalement réalisé».

Un rêve éveillé pour De Paul

De Paul a signé un prêt à court terme avec l’Inter Miami jusqu’à la fin de l’année, avec une option de maintien en tant que joueur désigné de quatre ans. Le milieu de terrain a expliqué que sa décision de rejoindre les Herons était en partie motivée par l’idée de partager le vestiaire du club avec son coéquipier argentin Messi : «Il a eu l’humilité de s’impliquer pleinement dans les négociations, principalement parce qu’il voulait savoir si les choses allaient bien ou si elles risquaient de s’effondrer. Une fois tout finalisé, il m’a appelé et, dès mon arrivée, il est venu m’accueillir et m’a demandé ce dont j’avais besoin. Il est aux petits soins pour moi. Évidemment, ce fut une joie de le rejoindre à Miami. Il a eu la gentillesse de s’impliquer pleinement dans les négociations, notamment sur un point où il voulait savoir si les relations étaient bonnes », a déclaré De Paul dans une interview exclusive. « Il a été très attentif. Une fois le contrat conclu, il m’a appelé. Dès mon arrivée, Messi est venu au club le lendemain matin pour me rencontrer, voir ce dont j’avais besoin et comment j’allais. Une amitié. C’était un moment extrêmement gratifiant». Quant à Léo Messo, il a confirmé cette version : «Je me suis senti bien aux côtés de Rodrigo ; nous nous connaissons depuis longtemps et avons joué de nombreux matchs ensemble. Il apporte un réel plus à notre équipe. Il a couru de toutes ses forces, et le faire ici, dans l’humidité, la chaleur et les températures élevées, signifie beaucoup. Nous avons bien joué et remporté trois points importants».

La suite après cette publicité

Lorsqu’on lui a demandé ce que De Paul savait de l’Inter Miami avant son arrivée, le milieu de terrain a insisté sur le fait qu’il avait rapidement compris que l’objectif était de concourir et de gagner des trophées : «Tous ceux qui connaissent Leo savent que, où qu’il soit, il faut gagner. Il est compétitif, il veut toujours gagner et il veut être un acteur majeur de son équipe et de sa sélection nationale. Je savais où j’allais et ce qu’on attendrait de moi, compte tenu de ma situation actuelle, de qui je suis et de mon âge. Le vestiaire m’a surpris ; j’en suis très heureux. Il y a une classe de joueurs, certains que je connaissais, d’autres non, mais leur façon de travailler, leur intensité et leur engagement envers les aspirations du club sont remarquables. Le club continue de grandir ; il va devenir gigantesque et pour cela, il faut gagner des trophées». La nouvelle recrue a fait ses débuts pour l’Inter Miami mercredi soir lors du match inaugural de la Leagues Cup 2025 de l’équipe contre Atlas, s’imposant (2-1) grâce à un but de dernière minute de Marcelo Weigandt. Alors oui, il l’a suivi partout, parfois un peu trop près, parfois un peu trop fort. Mais qui, à sa place, n’aurait pas rêvé de vivre chaque jour aux côtés de la légende qu’il a toujours admirée, de son idole depuis le premier jour ? Ce n’est pas de l’excès, c’est de l’amour — du vrai, celui du ballon, de la patrie, et d’un numéro 10 qui a tout changé. Et au fond, on comprend De Paul. Parce que si on avait eu la chance de jouer avec Messi, nous aussi, on aurait voulu que ça dure pour toujours.