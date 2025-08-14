Menu Rechercher
OL : Paulo Fonseca est clair sur John Textor

Arrivé à l’OL il y a quelques mois, Paulo Fonseca avait été choisi par John Textor. Mais l’Américain s’en est allé. Questionné à son sujet, le technicien portugais a été clair.

« Je dois dire que j’avais de bonnes relations avec John. C’est lui qui m’a fait venir ici, il croyait beaucoup en mon travail. Il m’a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. La gestion du club ne me regarde pas. Ce que je peux dire, c’est que nous sommes tous unis, avec l’esprit tranquille. L’atmosphère au club est magnifique et je sens que nous travaillons tous pour l’amener à un autre niveau.» C’est désormais avec Michele Kang que Fonseca doit faire avancer l’OL.

