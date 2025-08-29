L’énorme montant obtenu par José Mourinho pour ses licenciements

Ce vendredi, le couperet est tombé : José Mourinho a été remercié par Fenerbahce. Une terrible nouvelle pour le coach portugais qui paye une mauvaise saison dernière et une élimination en barrages de Ligue des Champions ce mercredi contre Benfica. Un licenciement qui coûte cher au club stambouliote : en effet, avec cette fin d’aventure, le Special One a obtenu 15 millions d’euros du Fener.

Une compensation mirifique qui permet à Mourinho de passer la barre des 100 millions d’euros en licenciements depuis le début de sa carrière. Ayant perçu un peu plus de 30 millions d’euros pour ces deux fins d’aventure avec Chelsea, l’entraîneur de 62 ans avait obtenu 19,7 millions du Real Madrid, 22 millions de Manchester United, 17,4 millions d’euros de Tottenham et 3,5 millions de l’AS Roma. Au total, Mourinho a récolté un pactole de 108,1 millions d’euros. Pas mal.