Gaz hilarant, cambriolage, mise à l’écart : Yves Bissouma raconte sa descente aux enfers

Yves Bissouma (29 ans) est dans la tourmente. Le milieu de terrain des Spurs a été épinglé par son club après s’être filmé sur Snapchat en train d’inhaler du protoxyde d’azote, plus connu sous le nom de "gaz hilarant". C’est la deuxième fois que l’international malien, longuement blessé à la cheville, est surpris en train de consommer cette substance, illégale pour un usage récréatif au Royaume-Uni depuis 2023. Très critiqué après ces stories sur ses réseaux sociaux, l’ex-joueur du LOSC est sorti du silence dans les colonnes du Sun.

Au sujet de la diffusion de ces vidéos sous l’emprise du gaz hilarant, Yves Bissouma assure que la diffusion de la dernière vidéo l’a affecté, ainsi que son entourage et surtout sa famille. «Quand mon père l’a vue, il a paniqué parce qu’il ne se sentait pas bien. J’ai essayé de lui faire comprendre que c’est une image difficile, mais qu’elle ne me représente pas», a-t-il assuré, en précisant être désolé. Le joueur de Tottenham, écarté au début de la saison, a tenté d’expliquer les raisons de cet incident et a expliqué que tout remontait à la série de cambriolages dont il a été victime ces derniers mois.

Yves Bissouma confirme une dépression

«Ces incidents ont brisé quelque chose en moi, ils ont entraîné la peur, la panique, la paranoïa, la dépression, les nuits blanches et une perte constante de confiance. Je suis un homme africain fort mentalement et physiquement. J’ai affronté des batailles et des tempêtes, mais ces incidents… Je me suis demandé ‘Pourquoi moi?’ un nombre incalculable de fois», a expliqué le joueur de 29 ans, qui ne veut «plus parler de cette histoire de ballon, c’est terminé. Mais aux supporters, je suis vraiment désolé».

Yves Bissouma précise que cela n’excuse en rien ce qui s’est passé, mais espère que les gens pourront mieux comprendre les raisons de ses actes, lui qui avait «tellement peur de dormir chez moi que j’allais dormir au centre d’entraînement. Même en parler était difficile». Sélectionné surprise pour la Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali, Bissouma, qui a confirmé avoir fait une dépression jusqu’à consulter un médecin cinq fois par semaine, veut maintenant aller de l’avant : «je veux aller de l’avant après mes erreurs. J’aime jouer pour Tottenham. Je pense seulement à retrouver la forme et à essayer de reprendre du plaisir à jouer au football». De quoi remettre en cause les récentes rumeurs de départ.