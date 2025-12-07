Menu Rechercher
Tottenham : Yves Bissouma dans la tourmente après avoir inhalé du gaz hilarant

Par André Martins
Yves Bissouma risque des sanctions après avoir été filmé en train d’inhaler du protoxyde d’azote, un an après une suspension pour le même motif, rapporte The Sun. Tottenham a confirmé avoir ouvert une enquête après la diffusion d’une vidéo le montrant utilisant un ballon de gaz hilarant lors d’une fête à Londres dans la nuit du 3 novembre. Parallèlement, le joueur de 29 ans a supprimé toute référence aux Spurs de son compte Instagram, une action qui alimente les spéculations des supporters.

Cette affaire fait suite à des vidéos révélées en août de l’année dernière par le média britannique, où le joueur inhalait du « hippy crack » (gaz hilarant) qu’il avait lui-même postées sur Snapchat, ce qui avait entraîné sa suspension par le club londonien et des excuses pour son « grave manque de jugement ». Capitaine de l’équipe nationale du Mali, Bissouma pourrait désormais faire face à des mesures disciplinaires plus sévères. L’usage de protoxyde d’azote peut provoquer des troubles cérébraux, dépression, perte de mémoire, incontinence, hallucinations et lésions nerveuses. Transféré pour environ 30 millions d’euros depuis Brighton en 2022, Yves Bissouma n’a pas porté le maillot des Spurs cette saison à cause de blessures.

