Tottenham suspend Yves Bissouma après avoir inhalé du gaz hilarant

Aperçu sur les réseaux sociaux en train d’inhaler du gaz hilarant, le Malien a été sanctionné par Tottenham, ce jeudi. Ange Postecoglou a annoncé en conférence de presse que le milieu de terrain de 27 ans ne sera pas convoqué pour le déplacement à Leicester, ce lundi, pour la clôture de la première journée de Premier League. « Nous avons suspendu Bissouma pour le match de lundi. Il doit rétablir la confiance entre lui et moi, et entre lui et le groupe. La porte lui est ouverte, mais le comportement est crucial », a expliqué l’entraîneur australien dans des propos relayés par The Evening Standard.

Arrivé à Tottenham en provenance de Brighton il y a deux ans, l’international malien (37 sélections) a disputé 56 rencontres sous le maillot des Spurs. Titulaire sous les ordres de Postecoglou, il fait face à de nombreuses blessures qui l’empêchent d’enchaîner les rencontres. Alors que la saison est sur le point de débuter et qu’un choc face aux champions de Championship en titre attend Tottenham, Ange Postecoglou aurait bien voulu se passer de cette histoire.